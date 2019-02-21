İşte Spor Toto 1. Lig'de 23. Hafta Hakemleri

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan ve Merkez Hakem Kurulu'nun belirlediği atamalara göre Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle: <br><br>Yarın 19.00 İstanbulspor - Hatayspor: Bahattin Şimşek 19.00 Balıkesirspor Baltok - Afjet Afyonspor: Mert Güzenge<br><br>...<br><br>23 Şubat Cumartesi 13.30 Boluspor - Adanaspor: Ali Şansalan 16.00 Gençlerbirliği - Ümraniyespor: Atilla Karaoğlan 16.00 Adana Demirspor - Altınordu: Emre Malok<br><br>...<br><br>24 Şubat Pazar 13.30 Giresunspor - Altay: Özgüç Türkalp 13.30 Kardemir Karabükspor - Tetiş Yapı Elazığspor: Murat Erdoğan 16.00 Abalı Denizlispor - Osmanlıspor: Volkan Bayarslan 16.00 Gazişehir Gaziantep - Eskişehirspor: Burak Şeker<br><br>(İHA)