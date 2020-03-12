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İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, "Spor müsabakaları Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak" açıklamasının ardından gözler seyircisiz oynanacak maçlara çevrildi. İşte o maçlar.

12.03.2020 20:05 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:09

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının bu hafta sonundan itibaren nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı.

İşte seyircisiz oynanacak maçlar:

26. HAFTA

13.03 20:00 ANKARAGÜCÜ - RİZESPOR

13.03 20:00 KASIMPAŞA - GÖZTEPE

14.03 14:00 DENİZLİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

14.03 17:00 ALANYASPOR - GAZİANTEP

14.03 20:00 KONYASPOR - FENERBAHÇE

15.03 13:30 KAYSERİSPOR - YENİ MALATYASPOR

15.03 16:00 TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR

15.03 19:00 GALATASARAY - BEŞİKTAŞ

16.03 20:00 ANTALYASPOR - SİVASSPOR

27. HAFTA

20.03 20:00 FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR

21.03 14:00 GAZİANTEP - ANKARAGÜCÜ

21.03 17:00 YENİ MALATYASPOR - KASIMPAŞA

21.03 17:00 SİVASSPOR - DENİZLİSPOR

21.03 20:00 BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR

22.03 13:30 GENÇLERBİRLİĞİ - KONYASPOR

22.03 16:00 RİZESPOR - GALATASARAY

22.03 19:00 BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR

22.03 19:00 GÖZTEPE - TRABZONSPOR

28. HAFTA

03.04 20:00 ALANYASPOR - TRABZONSPOR

04.04 14:00 KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

04.04 17:00 ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR

04.04 20:00 GALATASARAY - GAZİANTEP

05.04 13:30 YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE

05.04 16:00 KONYASPOR - SİVASSPOR

05.04 16:00 KASIMPAŞA - FENERBAHÇE

05.04 19:00 DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ

06.04 20:00 ANTALYASPOR - RİZESPOR

29. HAFTA

12.04 BEŞİKTAŞ - KONYASPOR

12.04 BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY

12.04 GAZİANTEP - ANTALYASPOR

12.04 TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ

12.04 GÖZTEPE - ALANYASPOR

12.04 FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR

12.04 GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA

12.04 SİVASSPOR - KAYSERİSPOR

12.04 RİZESPOR - DENİZLİSPOR

30. HAFTA

19.04 KASIMPAŞA - SİVASSPOR

19.04 KONYASPOR - RİZESPOR

19.04 GALATASARAY - TRABZONSPOR

19.04 ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR

19.04 FENERBAHÇE - GÖZTEPE

19.04 DENİZLİSPOR - GAZİANTEP

19.04 YENİ MALATYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

19.04 ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR

19.04 KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ

31. HAFTA

26.04 ALANYASPOR - GALATASARAY

26.04 TRABZONSPOR - ANTALYASPOR

26.04 GÖZTEPE - ANKARAGÜCÜ

26.04 BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA

26.04 GAZİANTEP - KONYASPOR

26.04 BAŞAKŞEHİR - DENİZLİSPOR

26.04 GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE

26.04 SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR

26.04 RİZESPOR - KAYSERİSPOR

İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar
Etiketler : İbrahim Kalın, Spor

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Yorumlar (1)
SERİF:sonunda akil akildan ustundur dedik okullar universiteler hatta camiler hatta awm ler kapatilsin simdi maclari trt1 bedava yayinlayin milet kahfe barlara gidip sikismasin herkes evimde rahatca izlesin her onlem alinsin
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