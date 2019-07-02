İşte taburcu olan Mehmet Ali Erbil'in ilk sözleri!

Evinin banyosunda düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan ve 16 yıldır mücadele ettiği 'Kaçış Sendromu' hastalığının nüksetmesiyle uzun süre yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, taburcu olduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

"DAMADIM BANA DUA ÖĞRETTİ"

Hastaneden çıkmadan basın mensuplarının karşına geçen Mehmet Ali Erbil, "Hastane personeline çok teşekkür ediyorum. İlk eşime ve büyük kızıma çok teşekkür ediyorum. 8 ay boyunca başımdan ayrılmadılar. Damadım bana yeniden duaları öğretti. Ben gözümü açamıyordum o dua okuyordu, ben tekrar ediyordum" dedi.

KAÇIŞ SENDROMU NEDİR?

Kaçış sendromu hastalığı, (Capillary leak syndrome) kanın yoğunlaşması, tansiyonun düşmesi gibi bulgular veren, damarlardan protein, mineral ve suyun sızması olarak tanımlanmaktadır.

Tekrarlayan şoklarla kendini gösteren sendrom, bu krizlerden 24 saat önce gribal enfeksiyonlarda olduğu gibi, halsizlik, yorgunluk, hafif ateş gibi belirtiler veriyor. Krizler birkaç ayda bir tekrarlayabileceği gibi, bazen yıllarca görülmüyor. Krizi önleyici tedavide de üst solunum yolları enfeksiyonlarında kullanılan ilaçlar veya astım, bronşit hapları uygulanıyor. Sendromu 1960 yılında ilk tarif eden B.Clarkson'dur. Çok az görülen bir hastalık olup, dünyada sadece 791 vakaya rastlanmıştır.