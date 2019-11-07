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İşte tarihi maçtan sonra soyunma odasında yaşananlar!

Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0 yenildiği maçın ardından Teknik Direktör Fatih Terim'in soyunma odasında oyuncularına tek kelime etmediği ortaya çıktı.

07.11.2019 20:23 | Son Güncelleme: 07.11.2019 20:25

Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray, Real Madrid'e 6-0 mağlup olurken Teknik Direktör Fatih Terim de oynanan futbol ve skor sonrası en üzgün isimlerden biri oldu. Futbol Arena'nın haberine göre 90 dakika bitiminde Teknik Direktör Fatih Terim'in soyunma odasında futbolcularına tek kelime etmediği ve bir konuşma yapmadığı ortaya çıktı.

TEPKİSİNİ SESSİZ KALARAK GÖSTERDİ

Tecrübeli teknik adam maç bitiminde oyuncularına tepkisini bir anlamda sessiz kalarak gösterdi. Terim maç sonrasında yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Mağlubiyet olabilir fakat bugünkü mağlubiyetle alakalı, mücadele edemedik. Yazık sadece. Söylenecek fazla şey yok." demişti.

İşte tarihi maçtan sonra soyunma odasında yaşananlar!

Galatasaray, Real Madrid, Fatih Terim, Spor


YORUMLAR (8)
HAKAN KAYA: pamuk şeker instagramda yeni paylaşımlar bekliyoruz
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YALNIZ ADAM: ksk li mesut sıkıntı ne gs den yenmekte onurdur yenilmekte büyük başarılar ağır yenilgilerle gelir iyi oldu fatih terim şimdi iyi öğrendi kimin oynayıp kimin oynamadığını unutmayın ülkemizden hangi takım olursa olsun avrupa maçlarında yensede yenilsede o takım bizim takımımız kimseyle dalga geçmeyin ata sözü KESER DÖNER SAP DÖNER GÜN GELİR HESAP DÖNER saygılar
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GS SEVDADIR: Ne diyebilir ki suç tamamen kendinin adam tanıyamıyorsa futbolda taktik konusunda da başarılı olamıyorsa bırakacaksın. Şimdi terim dönemini değil bu toplanan tuhaf adamları nasıl göndereceğiz bunu düşünsünler kim oynatacak bunları yıllarca triplerini çekeceğiz takımın yarısından çoğunu gönderecek para yok güçte yok direnç gösterebilecek güvenleri de kalmadı Gs toparlanması yine en az 4 yıl geçmiş olsun Fatih Terimin Galatasaray da başarısız deneylerinden biri daha taraftar çeksin bu enkazı.
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COŞKUN ÇAKIROĞLU: Vay be ne tepki ne tepki ama:))
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7 3
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KSK Lİ MESUT: Yine dansöz çağırmışlardır..
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ES ES: En Verimsiz Oyunculara En yüksek Maaşı verirsen diğer Oyuncular Protesto Futbolu oynar !!!
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ADAM GİBİ ADAM: Ümit karan a sorunda size anlatsın Fatih terimin ne dediğini ::):):)
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