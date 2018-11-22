İşte Trabzonspor'un Borcu

Trabzonspor
'da 1-2 Aralık
tarihleri arasında yapılacak olan kongre öncesi bordo-mavili kulübün borcunun 987 milyon 698 bin 806 TL olduğu açıklandı.
Trabzonspor'da 23-24 Kasım çoğunluk sağlanamadığı takdirde 1-2 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan kongre öncesi bordo-mavili kulüp 45. Dönem Yönetim Kurulu'na ait faaliyet raporunun özetini internet sitesinden kamuoyu ile paylaştı. Raporda bordo-maili kulübün 31 Ekim 2018 tarihi itibariyle borcunun 987 milyon 698 bin 806 TL olduğu ifade edildi.
(İHA)
Aralık,Trabzonspor
22 Kasım 2018 Perşembe 10:26