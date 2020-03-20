İşte Türkiye’de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması

Haberler.com/ Olgun Kızıltepe

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye 'de ilk ölümler gerçekleşmeye başladı. İlk vakanın 11 Mart'ta görüldüğü ülkemizde 9 günde 4 kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren 4 kişinin yaş ortalaması 78,5 olarak belirlendi.

İLK CAN KAYBI 89 YAŞINDA

Türkiye'de koronavirüs kaynaklı ilk can kaybı 18 Mart tarihinde yaşandı. Çin teması olan bir çalışanından virüsü kapan 89 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiği açıklandı. Sağlık Bakanı Koca ilk ölüm haberini, "Bu gece korona virüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. Toplam hasta sayımız 98 olmuştur. Pozitif sonuçların büyük bir kısmı iyileşmeyle sonuçlanıyor. Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum" sözleriyle duyurmuştu.

İKİNCİ ACI HABER 61 YAŞINDAKİ VAKADAN GELDİ

Ülkemizde yaşanan ikinci can kaybı ise dün geldi. Sağlık Bakanı Koca hayatını kaybeden vatandaşımızın 61 yaşında bir erkek vatandaş olduğunu açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim" ifadelerini kullanmıştı.

ÜÇÜNCÜ VAKA 79 YAŞINDAKİ EMEKLİ ORGENERAL

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman 79 yaşında hayatını kaybetti. Dün konuyla ilgili TBMM Genel Kurulu'nda açıklama yapan Koca, Aytaç Yalman'ın koronavirüsten hayatını kaybettiğini doğruladı. Koca konuya ilişkin, "Aytaç Yalman'ın vefatı ile ilgili. Bu konu 4 gün önce bizim eski GATA denilen hastanemize müracaat ediliyor entübe ediliyor KOAH tanısı ile takip edilen hasta 6 saat sonra ex kabul edilior. O dönemde yapılan testte negatif çıkıyor. Klinik bulgusu KOAH olmasına rağmen şüpheli olabilir düşüncesiyle çevresi taranıyor. Eşi dahil olmak üzere eşi dahil pozitif çıkanlar oldu dün. Böyle bir vakada başta negatif sonra pozitif olabilir. Pencere dönemi olduğu söyleniyor. Vefat eden 3 kişi olmuş oldu" şeklinde konuşmuştu.

"85 YAŞINDAKİ BİR HANIMEFENDİ HAYATINI KAYBETTİ"

Bakan Koca dün gece saatlerinde, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili son verileri paylaştı. Koca paylaşımında, "Son 24 saatte yapılan 1.981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız" ifadelerini kullandı.

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