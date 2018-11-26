İşte Türkiye'nin Gündemini Meşgul Eden Boşanma Davaları

Ani bir kararla 1 yıl önce evlendiği Şeyma Subaşı'dan boşanan Acun Ilıcalı'nın aylık 125 bin lira nafaka ödeyeceği ortaya çıktı. İşte magazin gündemini bir süre meşgul etmiş ünlü isimlerin ödedikleri nafakalar.

TUĞBA ERBİL: 1.5 MİLYON TL

Mehmet Ali Erbil'den boşanmak isteyen Tuğba Erbil, boşanma isteklerini sıraladı.Boşanma kararının ardından Mehmet Ali Erbil'in, eşine Bodrum'da 1.5 milyon liralık yazlık ve Tarabya'da 4 milyon liralık ev verdiği ancak Tuğba Hanım'ın, iki evin yanı sıra 3 milyon lira para, 37 bin 500 lira nafaka ve Astoria'daki penthouse daireyi istediği öğrenildi.

PINAR ELİÇE: 3 MİLYON TL

Şarkıcı Pınar Eliçe, altı yıl evli kaldığı Esenyurt eski belediye başkanı Gürbüz Çapan'ın kardeşi Çetin Çapan'dan ihanete uğradığını ileri sürerek boşanırken, 3 milyon TL tazminat aldı.

CEYLA GÖLCÜKLÜ: 140 MİLYON LİRA

İstanbul sosyetesinin en güzel kadınları arasında gösterilen Ceyla Gölcüklü (Shahnavaz), Rusya'da petrol kuyuları bulunan, Houston, Londra ve Moskova'da petrol dağıtımı yapan ETI Holding'in patronu olan Azeri işadamı Shery Shahnavaz ile 11 yıllık evliliğini bitirdi. 10 yaşındaki kızı Lara'nın velayetini alan Ceyla Gölcüklü nafaka olarak 140 milyon lira aldı.

MANOLYA ONUR: 5 MİLYON DOLAR

Türkiye eski güzellerinden Manolya Onur, 1989 yılında Haydarabad Nizamı Mükerrem Bereket Jah ile evlenmişti. Bu mutlu ilişki çok sürmeden 1994 yılında bitti. Manolya Onur milyon dolarlık nafaka davasını 2006 yılında kazandı. Mahkeme Bereek Jah'ın 11 yıl boyunca vermediğ nafakayı faiziyle birlikte ödemesi yönünde karar verdi. Böylece Manolya Onur yaklaşık 5 milyon dolar almaya hak kazandı.

GAMZE TUNÇBİLEK: 125 BİN TL

Mankenlikten şarkıcılığa transfer olan Ece Gürsel'le aşk yaşayan ünlü bağlama virtüözü İsmail Tunçbilek, beş yıllık eşi Gamze Tunçbilek'ten tek celsede boşandı. Müzisyen, aylık nafakaların yanısıra eski eşi ve kızı için oturacakları bir daire ya da onun karşılığı olan 125 bin TL verecek.

BENGÜ YILMAZ: 206 BİN TL

Tiyatro ve dizi oyuncusu Hakan Yılmaz'ın eşi Bengü Yılmaz, eşinin kendisini aldattığını belirterek Avukatı Dilek Şahbaz aracılığıyla karşı dava açmıştı. Mahkeme Hakan Yılmaz'ın 180 bin lira maddi, eşinin kişilik haklarını ağır bir şekilde ihlal ettiği için de 80 bin lira manevi tazminat ödemesini, toplamda da 206 bin TL nafaka ödemesini karara bağladı.

AYŞE TOPRAK: 540 BİN LİRA

Geçmişte en yüksek tutarlı tazminat davası olarak görülen dava, iş adamı Halis Toprak'ın ilk eşi Ayşe Toprak'tan boşanması sırasında açılmıştı. Halis Toprak, Ayşe Toprak'a 540 bin lira ödemeye mahkum edilmişti.

GİZEM SOYSALLI: 225 BİN TL

Binbir Gece dizisinde Bergüzar Korel ile adı aşk dedikodularına karıştıktan sonra Halit Ergenç, 16 ay evli kaldığı eşi Gizem Soysallı ile tek celsede boşandı. Ergenç, Soysallı'ya 225 bin TL tazminat ödedi. O sıralar Tan Sağtürk'le nişanlanan Korel de ilişkisini noktalayıp Ergenç'le çıktıkları Paris yolculuğu sonrası aşklarını itiraf etti.

BETTİNA HAKKO: 17 MİLYON TL

Bettina Hakko, 23 yıllık eşi, üç çocuğunun babası Vakko'nun patronu Cem Hakko ile tek celsede boşandı. Bettina Hakko, boşanma karşılığı 5 milyon TL nakit, 10 milyon 220 bin TL'lik şirket hissesi ve 1 milyon 752 bin TL değerinde gayri mülk olmak üzere toplam 17 milyon TL tazminat aldı. Bettina Hakko bu sayede Türkiye´de boşanma sonucu alınan en büyük tazminatlardan birini almış oldu. Ivana Trump milyarder emlak kralı eşi Donald Trump'tan boşanmak için tam 250 milyon dolar tazminat aldı. Üstelik de eşine emlakçılık alanında rakip oldu.

SÜREYYA KAŞIKÇI: 874 MİLYON DOLAR

Dolar milyarderi Adnan Kaşıkçı eşi Süreyya Kaşıkçı'dan boşanmak için 874 milyon dolar tazminat ödedi.

HAMİRA BARAN: 250 MİLYON LİRA

Türkiye'nin önde gelen sanayi devlerine kurduğu boyahanelerle tanınan BES Genel Taahhüt ve Makine Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Baran'ın İran asıllı eşi Hamira Baran, 6 trilyon liralık nafaka davası açmıştı. Dava çiftin boşanması ve Sinan Baran'ın eşine 250 milyon lira maddi tazminat ödemesi kararıyla sonuçlandı.