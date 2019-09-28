Haberler » Spor » Haber

İşte ünlü isimlerin derbi tahminleri!

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak. Maç öncesinde teknik direktör ve yorumcuların derbi skorları ve tahminleri belli oldu.

28.09.2019 12:10

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 6. haftasında bugün Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Stadı'nda karşıya karşıya gelecek. Futbolseverlerin sonucunu merakla beklediği derbiyle ilgili spor dünyasının ünlü isimleri, ağırlıklı olarak Galatasaray'a şans verdi.

Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam 390. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, geride kalan 389 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 120 maçta ise eşitliği bozamadı.

Süper Lig'de nefeslerin tutularak izleneceği derbi öncesi spor yorumcuları ve teknik direktörler Galatasaray-Fenerbahçe maçı için tahminlerini açıkladı. İşte tahminler;

Mustafa Denizli:Galatasaray, Fenerbahçe'ye oranla çok az bir farkla önde. Derbiler üç ihtimallidir. Galatasaray defansif anlamda Fenerbahçe ise ofansif anlamda daha iyi gibi. Ama şu gerçek ki maç ortada.

Mehmet Demirkol:Derbilerde ev sahibi yüzde 70 favoridir. Değişkenleri çok fazla olan bir maç. Son dönemde çok berabere bitiyor bu maçlar. Oyun içinde iki takım da beraberliğe ikna olabilir.

Yılmaz Vural:Galatasaray'ın orta sahası ve hücum hattı Fenerbahçe'ye göre daha iyi gibi. Bir de seyirci baskısını göz önünde bulundurursak Galatasaray bir adım önde.

Sinan Engin:Galatasaray 2-0 Fenerbahçe

Abdülkerim Durmaz:Galatasaray 1-1 Fenerbahçe

Ümit Karan:Galatasaray 3-1 Fenerbahçe

Ahmet Çakar:Galatasaray 3-1 Fenerbahçe

Ertem Şener:Galatasaray 2-1 Fenerbahçe

Felipe MeloFelipe Melo'dan derbi öncesi Fenerbahçe'ye gönderme

Nefesler tutuldu! İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11Nefesler tutuldu! İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri

İşte ünlü isimlerin derbi tahminleri!

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR(27)
KAFAMDA DELİ SORULAR:gs gol atar ama maçı fener alır
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
KUBİ:GS:0 FB:6 YAVRUM BEEEEE
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
MEHMET TAŞ:g saray 1 fener b 0 sonuç net ve kesın
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
HULK:demek ki Fenerbahçe 8 atacak
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
GS''LİYİM AMA FENER ALACAK.:GS-0 1-FB
Yayından Kaldır
5 1
Cevap yaz
ALİ KOÇ:FENER BAHÇE 3-1 YENER NET
Yayından Kaldır
9 9
Cevap yaz
FB GS Yİ ÇİMLERE GÖMECEKTİR EMİNİM:Bu Haberle İlgili YoruFB GS Yİ ÇİMLERE GÖMECEKTİR EMİNİM
Yayından Kaldır
9 6
Cevap yaz
XXX:AHMET ÇAKAR 3-1 GS DEDİYSE BİR DAHA DÜŞÜNÜN BENCE. FB İÇİN ZAMANINDA BİR ŞEYLER GİYERİM DEMİŞTİ. 1-3 BİTMESİN.
Yayından Kaldır
8 2
Cevap yaz
MİSAFİR:katiliyorum kardes sana ahmet cakar ne diyorsa onun tam tersi sonuc cikiyor. . . . .
Yayından Kaldır
7 1
EBULHAYRLI:YORUMLAR DEĞİL İYİ OYNAYAN KAZANACAK
Yayından Kaldır
8 1
Cevap yaz
Tüm 27 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Spor Haberleri
14:18 Balıkesirli Habibe judoda dünya şampiyonu oldu
14:14 Erzurum'da tenis heyecanı
14:11 Rio Ferdinand ile Kate Wright, Marmaris'te evlendi!
14:11 Altınordu'dan "geçersiz transfer" iddiası
14:09 Kağıtsporlu Ekrem'den bronz madalya
14:06 Kaş, üç büyük yarışmaya ev sahipliği yapacak
13:55 Sivas Belediyespor, Uşakspor ile ilk kez karşılaşacak