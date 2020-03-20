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İşte Windows 10'un Yeni Kullanıcı Arayüzü

Microsoft, 1 milyar Windows 10 kullanıcısına ulaşmanın şerefine özel bir video hazırladı. Microsoft'un Baş Ürün Sorumlusu Panos Panay tarafından paylaşılan videoda Windows 10'un yeni kullanıcı arayüzü tasarımına göz atıyoruz.

20.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:34
İşte Windows 10'un Yeni Kullanıcı Arayüzü
Microsoft , 1 milyar Windows 10 kullanıcısına ulaşmanın şerefine özel bir video hazırladı. Microsoft'un Baş Ürün Sorumlusu Panos Panay tarafından paylaşılan videoda Windows 10'un yeni kullanıcı arayüzü tasarımına göz atıyoruz.

Kısa süre önce Windows kullanıcı deneyimi sorumluluğunu üstlenen Panos Panay, Microsoft'un işletim sisteminin arayüzünün seneler içerisinde nasıl değişiklik gösterdiğini ortaya koyan ve Windows 10'un yeni kullanıcı arayüzünün nasıl olacağını ilişkin ipucu veren etkileyici bir video paylaştı.

Video, Windows açılış ekranlarının kısa bir geçmişiyle açılıyor; Windows 1.01'e kadar gidiyoruz. Windows 10'un ilk açıldığında nasıl göründüğünü göstermeden önce tüm farklı Başlat butonu tasarımları arasında geçiş yapıyor. Video daha sonra Windows 10 arayüzlerini daha modern bir tasarıma dönüştürmeye, Sistem Tepsisi gibi şeyleri basitleştirmeye ve yeni Dosya Gezgini, Fotoğraflar uygulaması ve Hesap Makinesi dahil bir dizi yeni uygulama tasarımını sergilemeye başlıyor. Video ayrıca canlı kutucuk arayüzünde daha az renkli ve yeni simgelerle birlikte güncellenmiş bir Başlat menüsünü gösteriyor.

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The team made this video to celebrate making it to 1 billion MAD on Windows 10 and I wanted to share it with all of you. Now at a time when so much of our work and communication is taking place through our devices, it's especially humbling to know that Windows can help empower a billion people to stay connected to the things and people they care about #Windows

Panos Panay (@panospanay)'in paylaştığı bir gönderi (19 Mar, 2020, 12: 47ös PDT)

Bu videoda görünen tasarımların hiçbiri Windows 10'da mevcut değil. Bu bize, Windows'daki kullanıcı arayüzü söz konusu olduğunda Microsoft'un ne kadar aşama kaydettiğine dair iyi bir fikir veriyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Microsoft, Teknoloji

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