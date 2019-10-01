İşte yatırım yapılacak en iyi ülkeler: türkiye'de listede

Ceoworld Dergisi 2019 yılında yatırım yapılabilecek en iyi ülkeleri belirledi. Listenin birinci sırasında Malezya
yer alırken, Türkiye
ilk 20 ülke arasına girerek 19'uncu oldu.
Ceoworld Dergisi, 2019 yılında yatırım yapılabilecek en iyi ülkeleri açıkladı. Listede yer alan 67 ülke yolsuzluk, kişisel, ticari ve parasal özgürlük, işgücü, yatırımcı koruması, altyapı, vergiler, yaşam kalitesi, bürokrasi ve teknoloji gibi 11 farklı kategorilerinde değerlendirildi. Buna göre Malezya, yatırımcılar ve iş adamları için en cazip destinasyon olarak belirlendi.
Yatırım yapılabilecek en iyi ülkeler listesinin ikinci sırasında Polonya bulunurken, üçüncü Filipinler, dördüncü Endonezya ve beşinci ise Avustralya oldu.
Listede Türkiye'de yer aldı. 32'nci sıradaki Japonya, 25'inci sıradaki Almanya ve 24'üncü sıradaki Çin gibi ülkeleri geride bırakan Türkiye, yatırım yapılabilecekler listesine 19'uncu sıradan girdi.
LİSTEDE YER ALAN İLK 20 ÜLKE
1-Malezya
2-Polonya
3-Filipinler
4-Endonezya
5- Avustralya
6-Singapur
7- Hindistan
8-Çek Cumhuriyeti
9-İspanya
10-Tayland
11- Umman
12-Uruguay
13-İrlanda
14-Hollanda
15-Finlandiya
16-Birleşik Krallık
17- Fransa
18-ABD
19-Türkiye
20-Brezilya