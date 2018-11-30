İşte Yeni iPhone'u Türkiye'de İlk Satın Alan Kişi

Apple'ın Eylül ayında tanıttığı yeni akıllı telefon modelleri iPhone Xs ve iPhone Xs Max ile iPhone XR Türkiye'de bugün resmi olarak satışa sunuldu. Türkiye'ye yaklaşık 2 ay gecikmeli gelen yeni modellerden iPhone Xs ve iPhone Xs Max'te, gümüş, uzay grisi ve altın renk seçenekleri bulunurken, iPhone XR ise beyaz, siyah, mavi, sarı, mercan ve Product Red adı verilen kırmızı renk alternatifleriyle Türkiye'ye geldi.

SATIŞA ÇIKAR ÇIKMAZ ALDI

Apple'ın yeni telefon modelleri iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR bugün Türkiye'de satışa sunuldu. Türkiye'de iPhone XR'de 7 bin 399 TL'den başlayan fiyatlar, iPhone Xs ve 13 bin TL'ye kadar çıkarken, bu rakam iPhone Xs Max'te ise 14 bin TL'yi buldu. Yeni cihazın ilk müşterisi olan Zeynep Yağmur Büyük ekran kullanmayı sevdiğini belirterek , şu ana kadar kullandığı iPhone X'unu oğluna vereceğini söyledi ve seçimini iPhone XS Max Gümüş olarak yaptı.

14 BİN TL'Yİ BULUYOR

En pahalı iPhone XR modelinde 8 bin 699 RL'ye kadar çıkan fiyat, iPhone Xs'te 13 bin 99 TL'yi, iPhone Xs Max'te ise 13 bin 999 TL'yi buluyor. İşte bugün itibariyle Türk tüketicileriyle buluşan yeni iPhone'ların model ve kapasitesine göre Türkiye satış fiyatları:

iPhone Xs Türkiye Fiyatları

64 GB -9899 TL

256 GB - 11199 TL

512 GB - 13099 TL

iPhone Xs Max Türkiye Fiyatları

64 GB - 10799 TL

256 GB - 12099 TL

512 GB - 13999 TL

iPhone XR Türkiye Fiyatları

64 GB - 7399 TL

128 GB - 7799 TL

256 GB - 8699 TL