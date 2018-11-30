İşte Yeni iPhone'u Türkiye'de İlk Satın Alan Kişi

Apple'ın Eylül ayında tanıttığı yeni akıllı telefon modelleri iPhone Xs ve iPhone Xs Max ile iPhone XR Türkiye'de bugün resmi olarak satışa sunuldu. Türkiye'ye yaklaşık 2 ay gecikmeli gelen yeni modellerden iPhone Xs ve iPhone Xs Max'te, gümüş, uzay grisi ve altın renk seçenekleri bulunurken, iPhone XR ise beyaz, siyah, mavi, sarı, mercan ve Product Red adı verilen kırmızı renk alternatifleriyle Türkiye'ye geldi.
SATIŞA ÇIKAR ÇIKMAZ ALDI
Apple'ın yeni telefon modelleri iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR bugün Türkiye'de satışa sunuldu. Türkiye'de iPhone XR'de 7 bin 399 TL'den başlayan fiyatlar, iPhone Xs ve 13 bin TL'ye kadar çıkarken, bu rakam iPhone Xs Max'te ise 14 bin TL'yi buldu. Yeni cihazın ilk müşterisi olan Zeynep Yağmur Büyük ekran kullanmayı sevdiğini belirterek , şu ana kadar kullandığı iPhone X'unu oğluna vereceğini söyledi ve seçimini iPhone XS Max Gümüş olarak yaptı.
14 BİN TL'Yİ BULUYOR
En pahalı iPhone XR modelinde 8 bin 699 RL'ye kadar çıkan fiyat, iPhone Xs'te 13 bin 99 TL'yi, iPhone Xs Max'te ise 13 bin 999 TL'yi buluyor. İşte bugün itibariyle Türk tüketicileriyle buluşan yeni iPhone'ların model ve kapasitesine göre Türkiye satış fiyatları:
iPhone Xs Türkiye Fiyatları
64 GB -9899 TL
256 GB - 11199 TL
512 GB - 13099 TL
iPhone Xs Max Türkiye Fiyatları
64 GB - 10799 TL
256 GB - 12099 TL
512 GB - 13999 TL
iPhone XR Türkiye Fiyatları
64 GB - 7399 TL
128 GB - 7799 TL
256 GB - 8699 TL
Apple,Eylül,Türkiye