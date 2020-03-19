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İşte Yeni Nokia 1.3'ün En Çok Konuşulan Özellikleri

Nokia şirketi altında, akıllı telefonlar tasarlayan ve piyasaya sunan HMD Global şirketi, gerçekleştirmiş olduğu canlı yayın lansmanında pek çok y

19.03.2020 18:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:33
İşte Yeni Nokia 1.3'ün En Çok Konuşulan Özellikleri
Nokia şirketi altında, akıllı telefonlar tasarlayan ve piyasaya sunan HMD Global şirketi, gerçekleştirmiş olduğu canlı yayın lansmanında pek çok yeni cihazı tanıttı. Lansman sonrasında, merakla beklenen yeni Nokia 1.3 özellikleri ile ilgili de söylentiler sosyal medyada dolaşmaya başladı. Fiyatının uygunluğu ile dikkatleri üzerine çeken Nokia 1.3'ün tasarımı, Nokia C2'den farklı gibi görünüyor. Yeni telefonda çentikli ekran kullanılmış. Arka kısmında ise LED flaşlı tek bir kamera bulunuyor. Kameranın 5 megapiksel olduğu söyleniyor. Telefonun ön kısmında da yine 5 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor.

Nokia 1.3 Google Asistan Düğmesiyle Geliyor

Arka panel çıkarılabilir şekilde tasarlanmış gibi görünüyor. Bu sayede, telefonun pili çıkarılabilecek ve sim kart yuvasına kolaylıkla erişilebilecek. Bu özelliklerin yanı sıra bir de telefonun sol tarafında bir Google asistan düğmesi bulunuyor. Android 10 sürümünün yüklenmiş bir şekilde piyasaya sunulması beklenen Nokia 1.3 telefonun, 1 GB RAM'e ve 16 GB depolama alanına sahip olacağı da söylentiler arasında. Nokia 1.3'ün ne zaman tanıtılacağı, ne zaman piyasaya sürüleceği ya da satış fiyatı ile ilgili kesin bir bilgi henüz bulunmamakla beraber, çok yakın zamanda HMD Global tarafından tüm bu sorulara cevap verileceği düşünülüyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler : HMD Global, Google, Nokia, Teknoloji

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