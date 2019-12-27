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İşte yerli otomobilden ilk detaylar

Saatler sonra tanıtımı yapılacak yerli otomobilden ilk detaylar yerinde izleniyor.

27.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:24 İşte yerli otomobilden ilk detaylar
sonra tanıtımı yapılacak yerli otomobilden ilk detaylar yerinde izleniyor. Etkinlik alanında bulunan yerli otomobilin şasesi dikkat çekiyor. 30 dakikanın altında hızlı şarj imkanı veren otomobil, 300 km ve 500 km menzil opsiyonlarına sahip.

Araçta, gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketi mevcut. Otomobilde, 200 beygir güç ile 7.6 saniye, 400 beygir güç ile 4.8 saniye altında 0-100 km/s hızlanma kapasitesi bulunuyor.

Yerli otomobil, sürekli olarak merkeze bağlı olacak ve bazı sistem güncellemeleri sürücünün bile hissedemeyeceği şekilde giderilecek. Ayrıca bakım ve parça değişimi gerektiren arıza durumlarında ise sistem, direkt olarak bakım noktasıyla iletişime geçecek.

Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden durup kalkabilecek. Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.

Holografik Asistan teknolojisi

Yerli otomobilde Holografik Asistan teknolojisi de bulunuyor. Bu teknolojiyle yol detayları, tümsekler, köprüler sürücünün direkt olarak gözbebeğine ışınlar yoluyla iletilecek. Sürücü yola bakarken aynı zamanda bu uyarıları da görebilecek. Holografik Asistan teknolojisidünyada ilk kez kullanılıyor. - KOCAELİ

Saatler, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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