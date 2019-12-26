İşte yerli otomobilin elektrikli çalışma sistemi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde yarın tanıtımı yapılacak yerli otomobilden bu kez video ve saat 14.53'te aracın içinin gösterildiği fotoğraf paylaşıldı. Videoda, yerli otomobilin elektrikli çalışma sistemi gösterildi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nca (TOGG) yarın Bilişim Vadisi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtımı yapılacak yerli otomobilden bu kez video paylaşıldı. Grubun sosyal medya hesabından her gün saat 14.30'da fotoğraf paylaşılarak, araçla ilgili detaylar verilirken, bu kez saat 14.30'da paylaşılan videoda, aracın elektrikli çalışma sistemi gösterildi. Videoda, aracın profil çizgileri, batarya sistemi, elektrik motoru animasyonla gösterildi. 'Tam şarj', 'Doğuştan elektrikli', 'Sıfır emisyonla sıfırdan başladık' etiketleri ile paylaşımda bulunuldu.

14.53 VE 19.23 VURGULARI

Sosyal medyadan saat 14.53'te ise yeni paylaşım yapıldı. 'Sizi dinledik 14.53'te geldik' yazılı paylaşımda, aracın içinin gösterildiği fotoğraf yayınlandı. 'Türkiye'nin otomobili dünyaya açılacak. Gönülleri fethedecek' ve 'Saat 19.23'te yine buluşalım' paylaşımında bulunuldu. 14.53 ve 19.23 saatleri ile İstanbul'un fethi ve cumhuriyetin ilanına vurgu yapıldı.