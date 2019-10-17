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Doktorun boğazını jiletle kesen saldırgan, istediği ilacı yazmadığı için saldırdığını söyledi

İzmir'deki bir hastanede jiletle saldırarak doktorun boğazını kesen saldırgan, gasp girişiminde bulunduktan sonra yakalandı. Saldırgan ilk ifadesinde doktora istediği ilacı yazmadığı için saldırdığını söyledi.

17.10.2019 14:48

İzmir'de gittiği hastanedeki doktorun boğazını jiletle kesen saldırgan, emniyetteki ifadesinde olay günü uyuşturucu kullandığını ve istediği ilacı yazmadığı için doktora saldırdığını söyledi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan doktor Kadir Songür'ü boğazından jiletle yaralayan Bayram K., Karşıyaka'da bir kadının çantasını gasp girişiminde bulunduktan sonra yakalanırken, zanlının emniyetteki işlemleri de tamamlandı.

İSTEDİĞİ İLACI YAZMADIĞI İÇİN SALDIRMIŞ

Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen Bayram K., emniyetteki ifadesinde, doktora, istediği ilacı yazmadığı için saldırdığını söyledi. "Olay günü hastanede ilaç yazmadılar ve bana sürekli gülüyorlardı" diyen Bayram K., olayı, "Bu durum sinirimi bozdu ve kayıt yaptırmadan doktorun odasına girdim. Esrar kullandığım için orada ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Doktora kilitlendiğim için ona saldırmışım. Uyuşturucu kullandığım için şuurumu kaybetmişim" şeklinde anlatarak olaydan dolayı pişmanlık duyduğunu ifade etti.

Bayram K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Hastası, asistan doktoru boğazından yaraladıHastası, asistan doktoru boğazından yaraladı

Doktorun boğazını jiletle kesen saldırgan, istediği ilacı yazmadığı için saldırdığını söyledi

İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR(1)
TEBRİKLER:Mahkemeye bile çıkarılmamalı. İdammmmmm. . Bir Doktor nasıl yetişiyor öğrenmeli.
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