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İstediği montu vermeyen arkadaşını bıçakladı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Murat Ş. (41), arkadaşı İlhan K.'yi (40), istediği montu vermediği için çıkan tartışmada bıçakladı.

16.03.2020 19:19 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:19
İstediği montu vermeyen arkadaşını bıçakladı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Murat Ş. (41), arkadaşı İlhan K.'yi (40), istediği montu vermediği için çıkan tartışmada bıçakladı. Yaralı İlhan K. tedaviye alınırken, kaçan zanlı daha sonra teslim oldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Bağlık Mahallesi Erdemir Caddesi'nde İlhan K.'nin evinde meydana geldi. Murat Ş., arkadaşı İlhan K.'yi ziyaret edip, montunu istedi. İlhan K. montunu vermek istemeyince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Ş., İlhan K.'yi sırtından bıçakladı. Murat Ş. kaçarken, kanlar içinde kalan İlhan K. de sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Eve gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan İlhan K., ardından özel hastaneye kaldırıldı. İlhan K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.Murat Ş. ise bir süre sonra polise teslim oldu.


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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