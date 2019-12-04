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İSTEEND'ten korsan nakliyecilere tepki

İstanbul Evden Eve Nakliyeciler Derneği (İSTEEND) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Ukan, korsan nakliyecilik yapanlara tepki göstererek, "İşlerimizi baltalayan, kayıt dışı olarak korsan bir şekilde bu işi yapanların hassasiyetleri olmadığı gibi müşterileri de mağdur ediyorlar.

04.12.2019 01:54 | Son Güncelleme: 04.12.2019 01:56
Evden Eve Nakliyeciler Derneği (İSTEEND) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Ukan, korsan nakliyecilik yapanlara tepki göstererek, "İşlerimizi baltalayan, kayıt dışı olarak korsan bir şekilde bu işi yapanların hassasiyetleri olmadığı gibi müşterileri de mağdur ediyorlar." dedi.
Ukan, 'deki dernek genel merkezinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, İSTEEND'in amacının, üyelerin hakkını ve hukukunu korumak olduğunu söyledi.
2014'ten itibaren nakliye işi yapan arkadaşlarıyla yola çıktığını dile getiren Ukan, "Sektörde sıkıntılar var. Evden eve nakliyat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca verilen K3 Yetki Belgesi sahiplerini kapsar. Bunlar tüm Türkiye'de ev ve ofis taşımacılığı yapar. Bizim sektör olarak sıkıntılarımız çok büyük." diye konuştu.
Ukan, nakliyecilerin işi gereği insanların evine girdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"İnsanların evinin içine girdiğimiz için hem hijyenik olmamız hem de güvenilir olmamız lazım. Ahlaki bir değere sahip olmak zorundayız. İşlerimizi baltalayan, kayıt dışı olarak korsan bir şekilde bu işi yapanların hassasiyetleri olmadığı gibi müşterileri de mağdur ediyorlar. Bu konudaki denetimler yeterli değil, kaçak bir şekilde şehir içi ve şehirler arası iş yapan tırlar ve kamyonlara caydırıcı cezalar verilmeli. İkinci büyük sorunumuz ise internet üzerindeki portallardır. Burada insanları yanlış bilgilendiriyorlar ve yanlış yönlendiriyorlar. Müşteriler mağdur oluyor, bunu basında da her gün takip ediyoruz. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz."
Başkan yardımcısı Bayram Günal ise "Dernek yönetim kurulu olarak, internet üzerinden ve birebir haksız şekilde müşteri kazanan, vergi ödemeyen korsan nakliyeciler bizim üyelerimizi mağdur ediyor." ifadesini kullandı.
İSTEEND'ten korsan nakliyecilere tepki

Ataşehir, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA


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