İstek'li 34 Öğrenci, Gençlik Ödülleri Programı 'Altın Kategori' Ödülünü Aldı

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:29



İSTEK Bilge Kağan Okulları Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri, Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödülleri Programının (The Duke of Edinburgh's International Award) 'Altın' kategorisini başarıyla tamamlayarak, 5 Aralık'ta İstanbul Birleşik Krallık Başkonsolosluğu'nda düzenlenen XIV. Altın Ödül Töreninde ödüllerini aldılar.Program, gençlerin kişisel olarak kendilerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine, özgüven ve öz disiplin kazanmalarına destek olmayı hedefliyor. Gençlerin ödülü alabilmek için toplumsal hizmet, fiziksel gelişim ve beceri geliştirme bölümlerinde haftada birer saat faaliyetlerde bulunmaları; bir macera ve keşif kampına katılmaları gerekiyor.EN FAZLA KATILIMCI SAYISINA SAHİP OKUL İSTEK BİLGE KAĞAN OLDU2012 yılında programı uygulamaya başlayan İSTEK Bilge Kağan Okulları, Ödül Programında 6 yıl içinde 398 bronz, 105 gümüş, 65 altın kategoride öğrenci mezun etti.İSTEK Bilge Kağan Okulları, bu yıl 34 öğrenci ile Altın Kategori Ödülü alarak, Türkiye'de bu programı uygulayan okullar arasında en fazla katılımcıyla ödül alan okul olma rekorunu elde etti."BU PROGRAM KENDİ SINIRLARIMIZI KEŞFETMEMİZİ SAĞLADI"Programı uygulayan İSTEK'li öğrencilerden Kardelen İnan, "Bu program bize her adımıyla takım çalışmasını öğretti, sosyal bilinç kazandırdı ve kendi sınırlarımızı keşfetmemizi sağladı. Her alanda kendimizden sorumlu olduğumuz için hem özgüvenimiz hem de iletişim becerilerimiz gelişti" dedi.İNGİLTERE'DEKİ ÜNİVERSİTELERE KABUL EDİLMEDE SEÇME KRİTERİEdinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödülü Programı, 140'tan fazla ülkede uygulanan dünyanın öncü gençlik gelişim programlarından biri. 14-24 yaş aralığındaki gençler için geliştirilen programa tamamen gönüllülük esasına göre katılım oluyor.Türkiye'de 110'a yakın lise, üniversite, gençlik merkezi ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürütülen program kapsamında, bugüne kadar 15 binden fazla gence ulaşıldı. Her yıl yaklaşık 5 bin yeni katılımcının dahil olduğu programda, bugüne kadar dört binden fazla katılımcı ödül almaya hak kazandı. Dünyada 8 milyon gence ulaşan program, İngiltere'deki üniversitelere kabul edilmede bir seçme kriteri olarak değerlendiriliyor. - İstanbul