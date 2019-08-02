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İstem Atilla, boşandığı Burak Yılmaz hakkında icra takibi başlattı

Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz'ın eski eşi İstem Atilla, boşandıktan sonra eşinin 2018 yılına ait olan yaklaşık 100 bin TL'lik giderleri ödemediği gerekçesiyle icraya başvurdu.

02.08.2019 12:20
İstem Atilla, boşandığı Burak Yılmaz hakkında icra takibi başlattı

Ünlü futbolcu Burak Yılmaz 2016 senesinde nikah masasına oturduğu İstem Atilla ile geçtiğimiz sene şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşandı. İstem Atilla, ünlü futbolcunun boşandıktan sonra evin giderlerini ödemediğini belirterek ilamsız icra takibi başlattı.

İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Sabah'ın haberine göre; eski eş, geçtiğimiz seneye ait 18 bin dolar yani 100 bin lira olan kira, aidat, elektrik, su ve doğal gaz faturalarını ödemesi için Burak Yılmaz'a ilamsız icra takibi başlattı.

1,3 MİLYON LİRA TAZMİNAT

Mahkeme, boşanma davasında ünlü futbolcunun eşine 1,3 milyon lira tazminat ve aylık 10 bin lira nafaka ödemesine karar vermişti.


Burak Yılmaz, Magazin, Spor

YORUMLAR (4)
POYRAZ: BOŞUNA BAZI KIZLAR FUTBOLÇU İŞ ADAMI PEŞİNDE BOŞUNA KOŞMUYOR OLAYBU PARA PARA. . . . . . . . . . .
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VATANDAŞ: ödesene ulan karının parasını taşmı yesin şimdi
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KRALEX: 100 BİN Mİ ONUN İÇİİN 100 LİRA O PARAA
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ADALETE GEL: ASGARİ ÜCRETİN 2 BİN LİRA OLDUĞU BİR ÜLKEDE 10 BİN LİRA NAFAKA NEDİR? 10 BİN LİRA NAFAKA İNSAN GİBİ YAŞAMAK İÇİN VERİLDİYSE İKİ BİN LİRA NEY?
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