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"İstemezdim, 'Allah' dedim yola çıktım" yazılı not bırakıp dört çocuğuyla ortadan kayboldu

Antalya'da 1 hafta önce eşinin 'İstemezdim, 'Allah' dedim yola çıktım' yazılı not bırakarak 4 erkek çocuğuyla birlikte ortadan kaybolduğunu söyleyen baba Mehmet Fatih Gündoğan, ailesinden gelecek iyi bir haber bekliyor.

05.04.2020 11:01 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:02
Antalya 'da 1 hafta önce eşinin 'İstemezdim, 'Allah' dedim yola çıktım' yazılı not bırakarak 4 erkek çocuğuyla birlikte ortadan kaybolduğunu söyleyen baba Mehmet Fatih Gündoğan , ailesinden gelecek iyi bir haber bekliyor.

Dekorasyon işi ile uğraşan Mehmet Fatih Gündoğan, eşi Esra Gündoğan (30) ile 2007 yılında Gaziantep'te tanıştığını, 2008'de de evlendiklerini ifade ederek, çocukları ile birlikte evden ayrılan eşi için kayıp başvurusunda bulunduğunu ancak henüz bir sonuç alınamadığını söyledi. Eşinin 28 Mart Cumartesi günü çocuklarını da yanına alarak bir not bırakıp ortadan kaybolduğunu anlatan Gündoğan, "Eşimin bıraktığı notta, 'İstemezdim, 'Allah dedim' adım attım' yazıyordu. Notu görünce biraz bekledim. Sonra gece oldu, arama olmadığı için ve akrabalarının da haberi olmadığı için karakola gittim. Kayıp başvurusunda bulundum" dedi.

Kayıp başvurusunda bulunduktan 1 gün sonra eşi ve çocuklarının olay günü yansıdığı güvenlik kamerası görüntülerine ulaştığını belirten Gündoğan, emniyet tarafından savcılığa yönlendirildiğini ve henüz sonuç alınamadığını dile getirdi. Ailesinden gelecek iyi haberi bekleyen Gündoğan, "Yetkililerden yardım istiyorum, lütfen bana yardımcı olsunlar. Çocuklarımın nerede olduğunu bileyim. Ben 1 haftadır uyku uyuyamıyorum. 67 kilodan 52 kiloya düştüm. 1 haftada bir insan 10 ya da 15 kilo vermez. Şu an uykum yok, yemem ya da içmem yok. Sadece eşim arasın, hatta babasını arasın beni aramasın. 'Ben iyiyim, ben rahatım. Çocuklar yanımda. Ben boşanmak istiyorum' desin. Buna da amenna. Ama boşanmayı gerektirecek bir olayımız da olmadı" ifadelerini kullandı.

"Ailemi bulsunlar"

Gündoğan, eşi ve çocuklarının hayatlarından endişe ettiğini belirterek, "Sadece iyi olduklarını bileyim, başka bir şey istemiyorum. Bir baba olarak korkuyorum" diye konuştu.

Öte yandan anne Esra Gündoğan'ın çocuklarıyla evinin yakınındaki bir sokaktan geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Fatih Gündoğan , Gündoğan, Antalya, Güncel
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