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"İstemezdim, 'Allah' dedim yola çıktım " yazılı not bırakıp dört çocuğuyla ortadan kayboldu

- "İstemezdim, 'Allah' dedim yola çıktım " yazılı not bırakıp dört çocuğuyla ortadan kayboldu Kayıp başvurusunda bulunan baba ailesinden gelecek iyi bir haber bekliyor Mehmet Fatih Gündoğan: " Hayatlarından endişe ediyorum, nerede olduklarını bileyim yeter" Antalya'da 1 hafta önce...

05.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:47
- "İstemezdim, 'Allah' dedim yola çıktım " yazılı not bırakıp dört çocuğuyla ortadan kayboldu
Kayıp başvurusunda bulunan baba ailesinden gelecek iyi bir haber bekliyor
Mehmet Fatih Gündoğan :
" Hayatlarından endişe ediyorum, nerede olduklarını bileyim yeter"
ANTALYA - Antalya 'da 1 hafta önce eşinin, 'istemezdim, 'Allah' dedim yola çıktım' yazılı not bırakarak, 4 erkek çocuğuyla birlikte ortadan kaybolduğunu söyleyen baba Mehmet Fatih Gündoğan, ailesinden gelecek iyi bir haber bekliyor. Eşi Esra Gündoğan ile 2007 yılında Gaziantep'te tanıştığını, 2008'de ise evlendiklerini ifade eden dekorasyon işi ile uğraşan Mehmet Fatih Gündoğan kayıp başvurusunda bulunduğunu ancak henüz bir sonuç alınamadığını söyledi.
Eşinin,28 Mart Cumartesi günü çocuklarını da yanına alarak bir not bırakıp ortadan kaybolduğunu anlatan Gündoğan, "Eşimin bıraktığı notta, 'istemezdim, 'Allah dedim' adım attım' yazıyordu. Notu görünce biraz bekledim. Sonra gece oldu, arama olmadığı için ve akrabalarının da haberi olmadığı karakola gittim. Kayıp başvurusunda bulundum." dedi.
Kayıp başvurusunda bulunduktan 1 gün sonra, eşi ve çocuklarının olay günü yansıdığı güvenlik kamera görüntülerine ulaşan Gündoğan, emniyet tarafından savcılığa yönlendirildiğini ve henüz sonuç alınamadığını dile getirdi.
"İyi bir haber bekliyor"
Ailesinden gelecek iyi bir haberi bekleyen Gündoğan, "Yetkililerden yardım istiyorum, lütfen bana yardımcı olsunlar. Çocuklarımın nerede olduğunu bileyim. Ben 1 haftadır uyku uyuyamıyorum. 67 kilodan, 52 kiloya düştüm. 1 haftada bir insan 10 ya da 15 kilo vermez. Şu an uykum yok, yemem ya da içmem yok. Sadece eşim arasın, hatta babasını arasın beni aramasın. 'Ben iyiyim, ben rahatım. Çocuklar yanımda. Ben boşanmak istiyorum' desin. Buna da amenna. Ama boşanmayı gerektirecek bir olayımız da olmadı." ifadelerini kullandı.
Ailemi bulsunlar"
Gündoğan, eşi ve çocuklarının hayatlarından endişe ettiğini belirterek, "Sadece iyi olduklarını bileyim, başka bir şey istemiyorum. Bir baba olarak korkuyorum. " diye konuştu. Öte yandan anne Esra Gündoğan'ın çocuklarıyla evinin yakınındaki bir sokaktan geçmesi güvenlik kamerasına yansıdı. ’İstemezdim, ’Allah’ dedim yola çıktım ’ yazılı not bırakıp dört çocuğuyla ortadan kayboldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Fatih Gündoğan , Gündoğan, Antalya, Güncel

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"İstemezdim, 'Allah' dedim yola çıktım " yazılı not bırakıp dört çocuğuyla ortadan kayboldu
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