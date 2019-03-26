İşsiz Gencin, "Çocuklarım Aç" Deyip Kendisini Yakmaya Çalıştığı Anlar Kamerada

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden 2 yıl önce işten çıkarılan Ümit A., belediye binası önünde "Çocuklarım aç" diyerek kendisini yakmaya çalıştı. Dehşet anları, çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gazintep Büyükşehir Belediyesinden 2 yıl önce işten çıkarılan Ümit A. isimli yurttaş, bugün öğlen saatlerinde belediyenin önünde kendini yakmaya kalkıştı.

FATMA ŞAHİN'LE GÖRÜŞMEK İSTEDİ

MA'da yer alan habere göre; belediyenin önüne gelerek Belediye Başkanı Fatma Şahin'le görüşmek isteyen, talebi karşılanmayıp belediye binasına alınmayan Ümit A., elbiselerini çıkararak kendisini yakmaya kalkıştı.

"2 YILDIR İŞSİZİM, ÇOCUKLARIM AÇ"

Ümit A. kendisini yakmaya çalışırken yüklü miktarda borcu olduğunu belirterek, "Çocuklarım aç. 2 yıldır işsizim. Tazminatım bile verilmedi. İşsizlik maaşımı alamıyorum" diye bağırdığı öğrenildi. Kendisine yangın tüpüyle müdahale edilen Ümit A., polis gözetiminde hastaneye götürüldü.