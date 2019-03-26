26 Mart 2019, 14:56
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İşsiz Gencin, "Çocuklarım Aç" Deyip Kendisini Yakmaya Çalıştığı Anlar Kamerada

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden 2 yıl önce işten çıkarılan genç, "Çocuklarım aç" diyerek kendisini yakmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden 2 yıl önce işten çıkarılan Ümit A., belediye binası önünde "Çocuklarım aç" diyerek kendisini yakmaya çalıştı. Dehşet anları, çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gazintep Büyükşehir Belediyesinden 2 yıl önce işten çıkarılan Ümit A. isimli yurttaş, bugün öğlen saatlerinde belediyenin önünde kendini yakmaya kalkıştı.

FATMA ŞAHİN'LE GÖRÜŞMEK İSTEDİ

MA'da yer alan habere göre; belediyenin önüne gelerek Belediye Başkanı Fatma Şahin'le görüşmek isteyen, talebi karşılanmayıp belediye binasına alınmayan Ümit A., elbiselerini çıkararak kendisini yakmaya kalkıştı.

"2 YILDIR İŞSİZİM, ÇOCUKLARIM AÇ"

Ümit A. kendisini yakmaya çalışırken yüklü miktarda borcu olduğunu belirterek, "Çocuklarım aç. 2 yıldır işsizim. Tazminatım bile verilmedi. İşsizlik maaşımı alamıyorum" diye bağırdığı öğrenildi. Kendisine yangın tüpüyle müdahale edilen Ümit A., polis gözetiminde hastaneye götürüldü.

Gaziantep, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 3. Sayfa, Güncel



YORUMLAR (7)
ALLAH ŞİFA VERSİN.: İşsizlik çok zor,yaşayanlar bunu iyi bilir.
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ANADOLU: Gerçekleri haykırmak istemiş artık,ne yapsın adam. Ölü gibi yaşamak istemiyoruz.
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...: dış güçler
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ANTEPLİ ARİSTO DAYI: FATMA ŞAHİN ANTEBİ BİTİRDİN GET EVİNDE Bİ TAS CORBA YAP
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AKILLI DURMUŞ: TOK AÇTAN NE ANLAR ALLAH YARDIMCISI OLSUN YAZIK.
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