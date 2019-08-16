İşten çıkarılan İBB çalışanı Murat Kazanasmaz kimdir? İmamoğlu'nu eleştirmişti!

Murat Kazanasmaz, 12 Haziran'da İBB Saraçhane binası önünde okuduğu bildiriyle Ekrem İmamoğlu'nun "israf" vurgusunu kınamıştı. Kazanasmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Trafik Kontrol Merkezi'nde Trafik Radyo yayın yönetmenliği ve trafik operatörü olarak çalışıyordu fakat işten çıkarıldı. Bunun üzerine vatandaşlar internette "Murat Kazanasmaz kimdir?" diye araştırmaya başladı. Peki, İmamoğlu'nu eleştiren ve işten çıkarılan Murat Kazanasmaz kimdir?

MURAT KAZANASMAZ KİMDİR?

Murat Kazanasmaz, 1977 yılında Erzurum'da doğdu. Yerel bir radyoda programlar yaptı. 20 yaşına kadar burada yaşadı. 1990'lı yıllarda İstanbul'a taşındı. Kısa bir süre içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sözleşmeli işçi statüsünde göreve başladı. Bir gün belediye yetkililerinin trafik notlarını almasını istemesi üzerine İstanbul trafiğini 10 ana arterdeki kameralar yardımı ile takip etti.

Kazanasmaz, 1997 yılından bu yana İstanbulluları sabah ve akşam trafiğinden haberdar ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Trafik Kontrol Merkezi'nde Trafik Radyo yayın yönetmenliği, trafik operatörlüğü yaptı. Burada trafiği 400'ün üzerinde kameradan izleyerek günlük ortalama 100 canlı yayına bağlanıyordu.