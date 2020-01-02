İşten çıkarılan maden işçilerinden tepki

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, özel maden ocağının yer altındaki faaliyetini durdurması nedeniyle 135 işçi işten çıkarıldı. Maden işletmesi önünde toplanan işçiler, duruma tepki gösterdi.

Sorgun'da yaklaşık 50 yıldır faaliyet gösteren maden ocağı firması, yaklaşık 5 ay önce yer altı işletmesini kapattı. İş makineleriyle faaliyetlerini sürdürecek firma, 135 işçiyi işten çıkardı. Yılbaşından hemen önce durumu öğrenen işçiler, bugün maden işletmesi önünde bir araya gelerek duruma tepki gösterdi. İşçiler adına konuşan Fatih Arslan, 12 yıldır maden ocağında çalıştığını söyleyerek, "5 ay öncesi maden ocağı yer altı işletmesini kapattı. Bu süreç içerisinde bizleri sürekli oyaladılar. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 135 kişinin tamamının çıkışı verilmiş. Bundan bir işçimizin haberi yok. İki aydır maaşlarımızı alamıyoruz. Birçok arkadaşımız bu durum nedeniyle mağdur oldu. Çocuklarımızın servis ücretini dahi ödeyemiyoruz. Bu durumdan bizim kadar çocuklarımız ve ailelerimiz de etkilendi. Bize, 'kimseyi mağdur etmeyeceğiz' dendi. Soğuk kış günü hepimiz işsiz kaldık" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜLER

İşçiler, burada yaptıkları açıklamadan sonra Sorgun Belediyesi'ne geçerek Başkan Mustafa Erkut Ekinci ile görüştü. Başkan Ekinci, işçilerin sorunlarını dinledi. Başkan Ekinci, işçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için üzerine düşeni yapacağını ifade ederek, "Yer altı maden ocağı bilindiği gibi 5 ay önce kapandı. Açık işletmeyi alan yeni firmanın emekliliği az kalan işçileri Merzifon ya da isterlerse başka yerlerde çalıştıracağı bana söylendi. Diğer işçiler ise açık işletmenin hafriyatını alan işletmede çalışacaktı. Yani sizlere söylenen sözler firma yetkilileri tarafından bize de söylendi. Ancak bizler bu işin takipçisi olacağız" diye konuştu.