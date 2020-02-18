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İşten çıkarıldığı gerekçesiyle amirinin evine ateş açan kişi yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çalıştığı fabrikada işten çıkarıldığı iddiasıyla amirinin evine ateş açan kişi ve arkadaşları gözaltına alındı.

18.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:50İşten çıkarıldığı gerekçesiyle amirinin evine ateş açan kişi yakalandı
'nin ilçesinde çalıştığı fabrikada işten çıkarıldığı iddiasıyla amirinin evine ateş açan kişi ve arkadaşları gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Alikahya Fatih Mahallesi'nde yaşayan M.A'nın evine, gece saatlerinde bir araçla bölgeye gelen kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı.
Evinin camları ve dış cephesi zarar gören M.A, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarında yaptıkları incelemelerde, eve ateş açanların, M.A'nın aynı fabrikada sorumluluğu altında çalışan ve bir süre önce işten çıkarılan S.E.T. ile arkadaşları F.Y ve H.E.Ç olduğunu tespit etti.
Ekipler, Derince ilçesinde düzenledikleri operasyonlarda S.E.T ve arkadaşlarını gözaltına aldı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Kocaeli, İzmit, Güncel

Kaynak: AA

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