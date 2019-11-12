İşten çıkarıldığı öne sürülen şoför için işçilerden eylem

İZMİR'in Gaziemir Belediyesi'nde örgütlü Belediye-İş 4 No'lu Şube'nin üyesi olan, şoför Zafer Calpbinici'nin yıllık izindeyken, gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığı ileri sürüldü. Aynı sendikanın yaklaşık 30 üyesi, Gaziemir Arda Meydanı'nda basın açıklamasının ardından belediye binası önünde oturma eylemi yaptı.

Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda'nın, göreve geldiği günden bu yana sendikalarında örgütlü 16 kişiyi işten çıkardığı, son olarak da belediyede şoför olarak çalışan Zafer Calpbinici'nin yıllık izindeyken, gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığı iddia edildi. Belediye-İş Sendikası'nın yaklaşık 30 üyesi, saat 10.00 sıralarında, belediyede yaşananlara tepki için Gaziemir Arda Meydanı'nda toplandı. Buradan belediye binasına yürüyen işçiler adına, Belediye-İş Sendikası 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan, basın açıklaması yaptı. Üyelerinin, DİSK'e bağlı Genel-İş'e geçmeye zorlandığını savunan Doğan, şunları söyledi:

"Biz bu haksızlığa başından itibaren karşı çıktık. Geldiğinden bu yana çeşitli nedenlerle 15 sendikalı arkadaşımızı işten çıkaran Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, baskı ve zorbalığa baş eğmediği için son olarak Zafer arkadaşımızı da gerekçe göstermeksizin işten çıkardı. Biz her zaman diyalogdan yana olduğumuz ve Gaziemir Belediyesi'nde 1 Şubat 2020'ye kadar yasal olarak yetkili sendika olduğumuz için Hali Arda'dan randevu istedik. Arkadaşımıza 'Sakın bir hukuksuzluk daha yapma, haksız yere onun ekmeğiyle oynama, bunun hesabını yasal yollardan senden sorarız' demek için bu randevuyu istedik. Ancak Halil Arda, yaptıklarının savunulacak bir tarafı olmadığını çok iyi bildiği için bize randevu vermedi. Biz diyalog yanlısı bir sendikayız. Ama diyalogdan anlamayanlara da onların anladığı dille konuşmasını biliriz ve o nedenle bugün meydanlardayız."

İşçiler, basın açıklamasının ardından belediye binası önünde, yaklaşık 1 saat oturma eylemi yapıp, olaysız dağıldı.