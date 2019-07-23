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İşten çıkarıldığını iddia eden engelli kadın, HDP önünde protesto eylemi yaptı

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışırken haksız şekilde iş akdinin feshedildiğini iddia eden Gülistan Can, elinde pankartla HDP il binası önüne gelerek eylem yaptı.

23.07.2019 14:20 İşten çıkarıldığını iddia eden engelli kadın, HDP önünde protesto eylemi yaptı
Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışırken haksız şekilde iş akdinin feshedildiğini iddia eden Gülistan Can, elinde pankartla HDP il binası önüne gelerek eylem yaptı.

Kayapınar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde 2,5 yıldır çalıştığı işinden 1 ay önce haksız şekilde çıkarıldığını ve mağdur edildiğini gerekçe gösteren 37 yaşındaki Can, durumu protesto etmek için HDP il binası önüne geldi. Elinde, 'HDP'li belediye işime son verdi. Engelliyim işimi geri istiyorum' yazılı pankart taşıyan Can, burada gazetecilere açıklamada bulundu.

"Engelli olan ayağıma vurdular"

Yaklaşık bir ay önce HDP'li Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından iş akdinin feshedildiğini iddia eden Can,"Ne yapmışım, niye beni işten çıkarıyorsunuz? diye sordum. Bir cevap veremediler. Onlardan değilim diye beni işten çıkardılar. Basına açıklama yaptım diye evime giderken iki kişi bana saldırdı. Kim yönlendirmişse bilmiyorum. Bana, 'Biz başkanız, biz yaparız' dediler. Engelli olan ayağıma vurdular. Kolum sargılı. Niye işime son verildi? Niye ben dayak yedim? İşimi geri istiyorum" dedi.

Can yaptığı açıklamanın ardından HDP il binası önünden uzaklaşırken, işten çıkarılmasına ilişkin Kayapınar İlçe Belediyesi yetkilileri ise açıklama yapmak istemediklerini belirtti. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Kayapınar, Güncel

Kaynak: İHA

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