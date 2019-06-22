22.06.2019 11:24
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İşten çıkarılınca iki iş arkadaşını yaraladı - KOCAELİ

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kişi, işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu 2 iş arkadaşını tabancayla yaraladı.

Kocaeli 'nin Başiskele ilçesinde bir kişi, işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu 2 iş arkadaşını tabancayla yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Bahçecik Sepetlipınar Mahallesi'ndeki bir şirkette çalışan Ş.Y. (34), kavga etmesi nedeniyle işten çıkarıldı.
Bunun üzerine Ş.Y, Döngel Mahallesi'ne giderek işten çıkarılmasında payı olduğunu düşündüğü A.C'ye (56) tabancayla ateş açtı ancak isabet ettiremedi.
Olaydan sonra kaçan Ş.Y, çıkarıldığı şirkete giderek işçi otoparkında beklemeye başladı.
Vardiya değişiminde Ş.Y, işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu A.C. (39) ve R.Ç'ye (27) tabancayla ateş açarak yaraladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra Gölcük Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.
Yaralılardan A.C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayın ardından kaçan şüpheli, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince aynı ilçede Aşağı Yuvacık Mahallesi'nde gözaltına alındı.
Şüphelinin ifadesinde, suçlamaları kabul ettiği, söz konusu kişilerin işten çıkarılmasına rol oynadıkları için psikolojisinin bozulduğunu ifade ettiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.İşten çıkarılınca iki iş arkadaşını yaraladı - KOCAELİ
Kaynak: AA
Başiskele , Kocaeli , Güncel

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