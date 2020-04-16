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İşten çıkarma yasağı nedir? İşten çıkarma yasağı ne zaman başlıyor? İşten çıkarma yasağı yürürlüğe girdi mi?

İşten çıkarma yasağı geldi mi? TBMM'de görüşmeleri süren yeni ekonomik önlemler paketi kapsamında işten çıkarmalar 3 ay yasaklanıyor. Diğer yandan KYK kredi ödemeleri de 3 ay erteleniyor. Koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal etkilerini azaltmak adına TBMM'De kanun teklifi görüşmeleri sonucu işten çıkarma yasağı getirildi.

16.04.2020 09:08 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:08
İşten çıkarma yasağı nedir? İşten çıkarma yasağı ne zaman başlıyor? İşten çıkarma yasağı yürürlüğe girdi mi?

İşten çıkarma yasağı kimleri kapsıyor? Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaştı. Sunulan kanun teklifi içerisinde covid-19 nedeniyle binlerce çalışan ve mağdur durumdaki işten çıkarılanlar için kararaların yanı sıra çeşitli ekonomik tedbirler de söz konusu. İşte, İşten çıkarma yasağı torba yasa...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NEDİR?

Ölümcül coronavirüs salgını nedeniyle karantina sürecinin başlamasının ardından birçok iş yeri kapatıldı ve sayısız vatandaş işsiz kaldı. Diğer yandan hali hazırda olan bazı işyerleri de çalışanlarıyla birlikte ayakta durmakta zorlanıyor. Bu nedenle koronavirüsün ekonomik ve sosyal etkilerini en aza indirmek ve vatandaşı mağdur etmemek adına yeni bir kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Kanun teklifine göre işyerleri çalışanının 3 ay işten çıkaramayacak. Teklife göre:

- İşletmeler üç ay süreyle işçi çıkartamayacak. Her türlü iş sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasak olacak, bu süre üç ay daha uzatılabilecek.

- İşsizlik ödeneğinden yararlanmayan işçilere günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği verilecek.

- Zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için uygunluk tespitinin tamamlanması beklemeksizin işverenin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödeneği gerçekleştirilecek.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

15 Nisan'da TBMM'de görüşülen Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yasalaştı. Maddelerin hayata geçirilmesine dair kesin bir açıklama bulunmuyor, fakat işten çıkarma yasağının da aralarında bulunduğu düzenleme kısa süre içerisinde uygulanıyor olacak.

Etiketler: Koronavirüs, Gündem, Ekonomi, Güncel
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Yorumlar (1)
İBRAHİM KAYADELEN:İsveren bana para kazanamiyorum sigortani oduyemem diyerek sebeb gostermeksizin isten cikardi yani is veren tek tarafli is akdimi fes etti üstelik icra borcumdan dolayi butun alacaklarimida vermedi ne yapa bilirim
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