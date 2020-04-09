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İşten çıkarma yasak mı? Ücretsiz izne çıkarmak yasak mı? Ücretsiz izne çıkanlara ne kadar maaş verilecek? İşten çıkarma yasaklandı mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 62 maddelik bir taslak metin hazırlandı. Hazırlanan taslağa göre işten çıkarma ve ücretsiz izin konularında düzenlemelere gidileceği ön görülüyor. Peki, Ücretsiz izne çıkarmak yasak mı? İşten çıkarma yasak mı? Ücretsiz izne çıkanlara ne kadar maaş verilecek? İşten çıkarma yasaklandı mı?

09.04.2020 09:15 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:15
İşten çıkarma yasak mı? Ücretsiz izne çıkarmak yasak mı? Ücretsiz izne çıkanlara ne kadar maaş verilecek? İşten çıkarma yasaklandı mı?

Koronavirüs nedeniyle geniş çaplı tedbirler alınırken ekonomik hayatta da durgunluğu önemek için yeni bir taslak hazırlandı. Taslak metinde yer ala ifadeler, İşten çıkarma yasak mı? Ücretsiz izne çıkarmak yasak mı? Ücretsiz izne çıkanlara ne kadar maaş verilecek? İşten çıkarma yasaklandı mı gibi soruların yanıtlarını da içeriyor.

İŞTEN ÇIKARMA YASAK MI?

Koronavirüs tedbrleri kapsamında hazırlanan teklifin kabul edilmesi halinde işten çıkarma 3 ay süreyle yasaklanacak ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 aya kadar uzatılabilecek.

ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARMAK YASAK MI?

Pakette yer alan ifadelere göre fesih yasağı olan işveren, işçileri ücretsiz izne çıkarabilecek.

ÜCRETSİZ İZNE ÇIKANLARA NE KADAR MAAŞ VERİLECEK?

Ücretsiz izne çıkarılan işçilere, işsizlik fonundan günlük 39.24 TL ödenecek. Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek.Aylık ödeme 1.177 TL olacak.

HAZIRLANAN TEKLİFTE YER ALAN DİĞER HUSUSLAR

Düzenleme ile salgın hastalık, deprem, doğal afet gibi olağanüstü hallerde ve acil durumlarda, yardım yapılacak kişinin gelir ölçütünün belirlenme şartı kaldırıldı. İhtiyaç olması halinde yaşlılara ve diğer ihtiyaç sahiplerine bakım yapılabilecek ve bakım ücreti ödenebilecek.

Etiketler: Koronavirüs, Gündem, Güncel
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