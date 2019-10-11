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İşten çıkartılan bir kişi Edremit Belediyesine silahlı saldırıda bulundu - BALIKESİR

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, görev değişikliğini kabullenmeyip belediye binasına gelen iki çalışandan biri yanındaki silahla rastgele ateş açtı.

11.10.2019 18:01
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, görev değişikliğini kabullenmeyip belediye binasına gelen iki çalışandan biri yanındaki silahla rastgele ateş açtı.
Alınan bilgiye göre, Edremit Belediyesi Zeytinli Hizmet Binası'nda çalışan O.V. ile Y.Y, görev yerlerinin değiştirilerek merkez binaya alınmasını kabul etmeyip durumu konuşmak için belediyeye geldi.
Burada yöneticilerle görüşmek isteyen O.V, bir süre sonra yanındaki silahla rastgele 2 el ateş etti.
Olayın bildirilmesi üzerine belediyeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, O.V. ve Y.Y'yi gözaltına aldı.
Ekipler, olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.
İşten çıkartılan bir kişi Edremit Belediyesine silahlı saldırıda bulundu - BALIKESİR

Edremit Belediyesi, Balıkesir, Edremit, Güncel

Kaynak: AA

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