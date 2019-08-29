Haberler» Güncel» Haber

İşten çıkartılanlardan ibb önünde oturma eylemi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait şirketlerden işten çıkartılan işçiler belediye önünde oturma eylemi yaptı.

29.08.2019 12:59 İşten çıkartılanlardan ibb önünde oturma eylemi
İSTANBUL  Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait şirketlerden işten çıkartılan işçiler belediye önünde oturma eylemi yaptı. İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, İSTGÜVEN'de çalıştıklarını ancak, gerekçe belirtilmeden işten çıkartıldıklarını savunan işçiler, işe iade edilmelerini istedi.
İBB'nin Başkanlık binası önünde saat 11: 00 sularında toplanan,,çeşitli sloganlar atan  yaklaşık 250 işçi,  kendilerine yönetim tarafından makul bir açıklama yapılıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi. İşçiler adına yapılan konuşmalarda bir taşkınlığa, kendilerine yakışmayacak davranışa asla girilmemesi, özellikle güvenlik güçleri ile bir sürtüşme yaşanmaması uyarısı yapıldı.
Konuşmalarda seçim öncesinde belediye çalışanlarının işten çıkartılmayacağına dair sözler verilmesine karşın, kısa sürede çok sayıda işçinin iş akitlerinin feshedildiği belirtildi.  İşe iade edilmek istediklerini ve  İBB yönetiminin kendilerine neden işten çıkartıldıklarına ilişkin açıklama yapmasını isteyen işçiler belediye  önünde oturma eylemi yaptı.


Görüntü Dökümü:
-İşçilerden görüntü
-Güvenlik önlemleri
-Detaylar


- İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:54   Kütahya'da yükümlü ve hükümlüler parkları temizledi
14:54   Malkara'da marketten hırsızlık
14:52   Kılıçdaroğlu disk-kesk-ttb-tmmob'u kabul etti
14:52   Türkiye'nin yükseköğretimdeki kalite haritası çıkarılıyor
14:52   Kerkük'teki petrol rafinerisinde yangın
14:52   Yeşil önlük giyip tarihi ve turistik mekanların çevresini temizlediler
14:52   "Şenler, direnişin ve dirilişin sembolüydü"