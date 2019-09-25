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İşten çıkartılınca tekstil atölyesini bastılar: 3 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir tekstil atölyesinde işten çıkartılan 2 kişi ile çalışanlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi, yaralandı.

25.09.2019 12:32İşten çıkartılınca tekstil atölyesini bastılar: 3 yaralı
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir tekstil atölyesinde işten çıkartılan 2 kişi ile çalışanlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi, yaralandı.
Olay, dün, saat 21.00 sıralarında Kızılpınar Mahallesi'ndeki tekstil atölyesinde meydana geldi. İşten çıkartılmalarının ardından atölyeye gelen 2 kişi ile çalışanlar arasında kavga çıktı. Kavgada, Samet Şahin, ağabeyi, Cevat Şahin ve Azat Çelik bıçaklanarak, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan Samet Şahin ve Azat Çelik'in hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Samet Şahin, Kızılpınar, Çerkezköy, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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