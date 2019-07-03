03.07.2019 11:08
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İşten çıkmak için yaptığı küçük oyun, ölümüne neden oldu

Erzurum'da denetimli serbestlik nedeniyle girdiği iş yerinde çalışmak istemeyen genç adam, bir plan yaparak kendini yaralamak istedi. Ancak yaptığı plan talihsiz gencin ölümüne neden oldu.

Erzurum'da bir kişi, denetimli serbestlik sebebiyle kamu yararına özel bir iş yerinde ücretsiz olarak çalışmaya başladı. İş yerinde çalışmak istemeyen şahıs, arkadaşları ile bir plan yaparak kendini yaralamak istedi ancak yaptığı plan ölümüne neden oldu.

Alınan bilgilere göre, olay Erzurum'a bağlı Muratpaşa Mahallesi Naip Sokak üzerinde meydana geldi. 24 yaşındaki Z.K. bir süre önce denetimli serbestlik sebebiyle kamu yararına özel bir iş yerinde ücretsiz olarak çalışmaya başladı. İş yerinde çalışmak istemeyen Z.K. arkadaşları ile bir plan yaparak kendini yaralamak istedi.

ARKADAŞI AV TÜFEĞİ İLE ATEŞ ETTİ

Beline yastık koyduğu sırada arkadaşı F.Y.'nin av tüfeği ile ateş etmesi sonucu Z.K. ağır yaralandı. Paniğe kapılan arkadaşları F.Y. ve F.Y.T. ağır yaralanan Z.K.'yi bina dışına sürükleyerek yaklaşık 50 metre uzak mesafeye taşıdılar.

PLANI SONU OLDU

Yaralı Z.K. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından F.Y. ve F.Y.T. cinayet silahı ile birlikte yakalandılar.

Olayla ilgili F.Y. ve F.Y.T. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

İşten çıkmak için yaptığı küçük oyun, ölümüne neden oldu
Kaynak: İHA
Erzurum, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (2)
YILDIZ: güler misin? ağlar mısın? şaka gibi, cehaletin sonucu :( üzücü
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BEN: Beline yastık koyunca av tüfeği daha mı az yaralar.gerizekalilar
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