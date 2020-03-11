İşten eve geldi, arkadaşını ölü buldu
İşten eve geldi, arkadaşını ölü buldu Esenyurt'ta, işten eve gelen bir kişi birlikte yaşadığı arkadaşını evde ölü buldu.
11.03.2020 00:25 | Son Güncelleme: 11.03.2020 00:26
İşten eve geldi, arkadaşını ölü buldu
İSTANBUL - Esenyurt'ta, işten eve gelen bir kişi birlikte yaşadığı arkadaşını evde ölü buldu.
Olay, akşam saatlerinde Çınar Mahallesi 1415 Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam iş dönüşü eve gelen bir kişi ev arkadaşının yerde hareketsiz yattığını gördü. Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, evde ölü bulunan şahsın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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