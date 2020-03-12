Menü
Haberler ›› Ekonomi ››İSTİB Başkanı Kopuz: İhtiyaçtan fazla stok fırsatçılara yarar - Ekonomi

İSTİB Başkanı Kopuz: İhtiyaçtan fazla stok fırsatçılara yarar

İSTİB Başkanı Kopuz, "Market alışverişlerinde ihtiyaçtan fazla alarak stoklama yapmak, kriz fırsatçılarının istediği ortamı sağlar ve bunun faturası ülkemize yansır" açıklamasında bulundu.

12.03.2020 16:49 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:49
İSTİB Başkanı Kopuz: İhtiyaçtan fazla stok fırsatçılara yarar
İSTİB Başkanı Kopuz, "Market alışverişlerinde ihtiyaçtan fazla alarak stoklama yapmak, kriz fırsatçılarının istediği ortamı sağlar ve bunun faturası ülkemize yansır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Ekonomi
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Ekonomi
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Ekonomi
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi Ekonomi
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı Ekonomi
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada Ekonomi
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti Ekonomi
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı Ekonomi
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı