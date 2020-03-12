İSTİB Başkanı Kopuz: İhtiyaçtan fazla stok fırsatçılara yarar
İSTİB Başkanı Kopuz, "Market alışverişlerinde ihtiyaçtan fazla alarak stoklama yapmak, kriz fırsatçılarının istediği ortamı sağlar ve bunun faturası ülkemize yansır" açıklamasında bulundu.
12.03.2020 16:49 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:49
İSTİB Başkanı Kopuz, "Market alışverişlerinde ihtiyaçtan fazla alarak stoklama yapmak, kriz fırsatçılarının istediği ortamı sağlar ve bunun faturası ülkemize yansır" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com
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