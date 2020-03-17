İSTİB Başkanı Kopuz: Merkez Bankası tedbiri erkenden aldı
İSTİB Başkanı Kopuz, "(Faiz indirimi) Biz iş dünyası olarak kararı olumlu buluyor ve destekliyoruz" açıklamasında bulundu.
17.03.2020 16:59 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:59
İSTİB Başkanı Kopuz, "(Faiz indirimi) Biz iş dünyası olarak kararı olumlu buluyor ve destekliyoruz" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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