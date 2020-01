İSTİB'den yeni tarım desteklerine ilişkin açıklama

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, "Yeni tarımsal kredi ve faiz indirimleri, üretimimizi canlandırabilecek önemde bir atılım." ifadesini kullandı.

İSTİB Başkanı Kopuz, yaptığı yazılı açıklamayla Resmi Gazete'de bugün yayınlanarak yürürlüğe giren "TC Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar" hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Tarımsal kredilerin bu kararla çok cazip hale geldiğini belirten Ali Kopuz, "Yeni kararla tarım kredilerinde hem miktar arttı hem de kapsam genişledi. Faiz indirimi ise yüzde 100'e kadar yükseltildi. Yani üreticilerimiz sıfır faizle kredi kullanabilecekler. Bu tarımsal üretimimizi canlandırabilecek önemde bir atılımdır.

Büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinden kanatlı hayvanlara ve arıcılığa, su ürünlerinden seracılığa kadar tüm tarımsal üretimi kapsayan geniş bir kredi yelpazesi oluştu. Yayınlanan kararda faiz indirimlerinden yararlanmak için gerekli vasıflar ayrıntılı biçimde yer alıyor. Yani muğlaklık ve belirsizlikten uzak bir kredilendirme ve faiz indirimi olacak. En önemlisi de uygun şartları taşıyan üreticilerimiz yüzde 100'e varan faiz indirimleri sayesinde sıfır faiz ile kredi kullanabilecekler. Bu nedenle önümüzdeki dönemde tarımsal üretimimizde ciddi bir canlanma bekliyorum."

2019 yılı kasım ayında gerçekleştirilen ve sonuç bildirgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Üçüncü Tarım Orman Şurası'nda alınan kararların hızla uygulamaya geçtiğini hatırlatan Kopuz, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından geçen haftalarda açıklanan "Uzman Eller" projesinin bu konudaki ilk adım olduğunu bildirdi.

Türkiye'deki kırmızı et üretimi ve tüketiminin artması için küçükbaş hayvancılığa her fırsatta dikkat çektiklerini aktaran Kopuz, kredi üst limitinin 5 milyon liradan 15 milyon liraya çıkarılmasının önemine dikkati çekti.

Küçükbaş hayvancılıkta mera kullanımı dolayısıyla maliyetlerin düşük olduğunu belirten Kopuz, bu tip desteklerle üretimi artırmak ve Türk halkının küçükbaş eti kullanımını özendirmenin Türkiye'nin kırmızı et sorununun çözümüne büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Kopuz, dönem dönem alınan et ithalatı kararlarının kısıtlı bir zaman ve miktarlarda yapıldığını ve iç piyasayı düzenlemek amaçlı olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kararla net olarak gördük ki hükümetin niyeti üzüm yemektir. Tüm hayvancılık destekleri gösteriyor ki yerli et üretimini artırmak hükümetin öncelikli hedefidir. Bu kredi oranları ve faiz indirimlerinin kırmızı et üretimini arttıracağına inanıyorum. Elektronik ürün senedi karşılığı kredi konusunda yayınlanan kararla, lisanslı ürün depolarına teslim edilen ürünlerin anında nakit olarak kullanılması mümkün olacak.

Bu da lisanslı depoların kuruluş amaçlarına hemen ulaşılacağını gösteriyor. Artık üreticimiz nakit ihtiyacı nedeniyle ürününü ucuz bedelle erkenden elinden çıkarmak zorunda kalmayacak. Lisanslı Depoya teslim ettiği ürünleri karşılığında aldığı elektronik ürün senedini teminat göstererek 5 milyon liraya kadar ve sıfır faizle kredi kullanabilecek. Bence tek başına bu bile Türk tarımı için tarihi bir adımdır."

Kaynak: AA