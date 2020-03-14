Menü
Haberler ›› Ekonomi ››İSTİB: Ticaret dünyasının yüz karalarını affetmeyeceğiz - Ekonomi

İSTİB: Ticaret dünyasının yüz karalarını affetmeyeceğiz

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Koranavirüs salgınını fırsat bilerek, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalara karşı amansızca mücadele edeceklerini belirtti.

14.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:14
İSTİB: Ticaret dünyasının yüz karalarını affetmeyeceğiz
İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Koranavirüs salgınını fırsat bilerek, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalara karşı amansızca mücadele edeceklerini belirtti.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : İstanbul, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı Ekonomi
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu Ekonomi
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu Ekonomi
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü Ekonomi
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı Ekonomi
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı
Son dakika: Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi Ekonomi
Son dakika: Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi