İSTİB: Ticaret dünyasının yüz karalarını affetmeyeceğiz
İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Koranavirüs salgınını fırsat bilerek, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalara karşı amansızca mücadele edeceklerini belirtti.
14.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:14
İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Koranavirüs salgınını fırsat bilerek, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalara karşı amansızca mücadele edeceklerini belirtti.
Kaynak: Dunya.com
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