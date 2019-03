İstifa Eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev: "Kolay Bir Karar Değil"

Kaynak: İHA

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kolay bir karar değildi" dedi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, yaklaşık 30 yıldır sürdürdüğü cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Nazarbayev yaptığı açıklamada, "Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yetkilerimi sonlandırmaya karar verdim. Bu kolay bir karar değil. Bu yıl ülkemizin en yüksek mevkiinde bulunuşum 30 yılını dolduracak. Halkım bana bağımsız Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı olma fırsatını verdi. Sovyet İmparatorluğu'nun yıkılışı sırasında politikamız ve ekonomimiz çökme noktasına gelmişti. Ülke içinde endişe verici ve belirsiz bir durum hakim olmuştu. Bu bir sınavdı. Biz bu sınavdan başarıyla geçerek kalkınmanın Kazak yolunu inşa etmeye başladık" dedi. Kazakistan'ın dünyanın en gelişmiş 50 ülkesi arasına girdiğini belirten Nazarbayev, "2050 yılına kadarki kalkınma programı uygulanmakta. Amacımız en gelişmiş 30 ülke arasına girmek. SSCB çöküntülerinin yerinde modern bir piyasa ekonomisine sahip, başarılı Kazak devletini kurduk ve çok etnisiteli, çok inançlı ülkemizde barış ve istikrarı sağladık. Kökleri yüzyıllara dayanan tarihimizde ilk kez Kazakistan Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuki tanınmasını sağladık. Kazakistan'ı bir devlet olarak dünya haritasına yerleştirdik. Kendi Bayrağımıza, Marşımıza ve Armamıza sahip durumdayız. 1990'ların en zor döneminde "Bolaşak" eğitim programı kapsamında yeni uzmanlar yetiştirmeye başladık. Gençlerin iyi bir eğitim almalarına ve dünya deneyimini incelemelerine imkan sağladık ve ülkemize fayda sağlamaları için bir yol açtık" ifadelerini kullandı."GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANI OLARAK GÖREV YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM" Kazakistan yasalarına göre ilk Cumhurbaşkanı - Elbaşı (Ulus Lideri) statüsüne sahip olduğunu belirten Nazarbayev, "Önemli bir yetkilere sahip Güvenlik Konseyi Başkanı olarak görev yapmaya devam edeceğim. Nur Otan Partisinin Başkanı ve Anayasa Konseyi'nin üyesi olmaya devam edeceğim. Yani, sizlerle olacağım. Ülkemize ve halkımıza hizmet etmek görevim olmaya devam edecektir. Bağımsız Kazakistan'ın kurucusu olarak önümdeki görevim, yeni nesil liderlerin gelmesini sağlamaktır. Onlar ülkemizi modernleştirme süreçlerini devam ettirecekler. Kazakistan'da iktidar devamlılığı meselesi Anayasayla düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanı yetkilerinin erken sona ermesi durumunda yetkileri görev süresinin dolmasına kadar Senato Başkanı'na devredilir. Sonrasında yeni bir cumhurbaşkanlığı seçimi olacak" diye konuştu. Halen Parlamento Senatosu Başkanı Kasım-Jomart Tokayev'in Kazakistan'a liderlik yapmaya layık olduğuna inandığını ifade eden Nazarbayev, "Her neslin kendi görevleri vardır. Ben ve benim neslim ülkemiz için yapabildiğimiz her şeyi yaptık. Dünya ile birlikte biz de değişmek zorundayız" şeklinde konuştu. Gelecekteki Kazakistan halkının bilgili, üç dili konuşan ve özgür toplumu oluşturacağına inandığını ifade eden Nazarbayev, "Onlar dünya vatandaşı olacaklar. Dünyayı gezecekler. Yeni bilgi edinmek arzuları güçlü olacak. Çok çalışkan olacaklar. Onlar ülkelerinin vatanseverleri olacaklar. Umarım, Kazakistan 2050 yılında evrensel emek toplumuna dönüşecektir. Bu her şeyin insan yararı için yapıldığı, güçlü ekonomiye sahip bir devlettir. Bu devlet eğitimde de, sağlıkta da en iyisi olacak. Burası barış ve huzurun hüküm sürdüğü yer olacak. Vatandaşları özgür ve eşit, iktidarı ise adil olacak. Böyle bir ülkede hukukun üstünlüğü hakim olacak" diye konuştu.(İHA)