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İstifa eden Morales, hakkındaki tutuklama emrini "yasadışı" olarak nitelendirdi

LA PAZ (İHA) – Ordunun talebinin ardından ülkeyi yatıştırmak için istifasını açıklayan Evo Morales, hakkındaki tutuklama kararı olduğunu ifade ederek, kararı "yasadışı" olarak nitelendirdi.

11.11.2019 13:50 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:55İstifa eden Morales, hakkındaki tutuklama emrini
LA PAZ (İHA) – Ordunun talebinin ardından ülkeyi yatıştırmak için istifasını açıklayan Evo Morales, hakkındaki tutuklama kararı olduğunu ifade ederek, kararı "yasadışı" olarak nitelendirdi.

'da seçimlerin ardından başlayan gösterilerde şiddetin artmasıyla dün ordunun istifasını istediği Evo Morales görevi bırakmıştı. Morales'in istifasının ardından sokaklara akın eden binlerce Bolivyalı kutlama yaptı. Bolivya Polis Teşkilatı Komutanı televizyonda yaptığı konuşmasında Morales'in tutuklanması için herhangi bir emir bulunmadığını söylese de Morales hakkında tutuklama kararı olduğunu iddia etti. Morales sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, polisin tutuklama kararının "yasadışı" olduğunu söyleyerek "şiddet yanlısı grupların" Cochabamba şehrindeki evine saldırdığını belirtti. Sosyal medyada dolaşan görüntülerde insanları Morales'in evini yağmaladığı iddia edildi.

Dün 14 yıllık iktidarının son bulan Morales, düzenlediği basın toplantısında "Kardeşlerimin kız kardeşlerimi, halkı ve mütevazı insanları tekmelememeleri için pes ediyoruz. Yeni seçim yapılması için seçim zaferimizi feshediyoruz" ifadelerini kullanmıştı. İstifa dilekçesini dikkate alınması için Yasama Meclisine bıraktığını söyleyerek ülkesine ve ona eşlik eden bakanlarına teşekkür etmişti. Morales, "Ülkeden kaçmak zorunda değilim. Hiçbir şey çalmadım. Çalışmalarım burada ve kanıtlanabilir durumda" demişti. Başkan Yardımcısı Alvaro Garcia da istifasını açıklayarak önümüzdeki birkaç saat içinde prosedürü takip etmek için mektubunu yasama organına sunacağını söyledi. - LA PAZ

Evo Morales, Bolivya, Politika

Kaynak: İHA

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