Haberler » Güncel » - İstifa eden Morales, hakkındaki tutuklama emrini 'yasadışı' olarak nitelendirdi - Haber

- İstifa eden Morales, hakkındaki tutuklama emrini "yasadışı" olarak nitelendirdi

- İstifa eden Morales, hakkındaki tutuklama emrini "yasadışı" olarak nitelendirdiLA PAZ - Ordunun talebinin ardından ülkeyi yatıştırmak için istifasını açıklayan Evo Morales, hakkındaki tutuklama kararı olduğunu ifade ederek, kararı "yasadışı" olarak nitelendirdi.

12.11.2019 01:29 | Son Güncelleme: 12.11.2019 01:31
- İstifa eden Morales, hakkındaki tutuklama emrini "yasadışı" olarak nitelendirdi
LA PAZ - Ordunun talebinin ardından ülkeyi yatıştırmak için istifasını açıklayan Evo Morales, hakkındaki tutuklama kararı olduğunu ifade ederek, kararı "yasadışı" olarak nitelendirdi.
'da seçimlerin ardından başlayan gösterilerde şiddetin artmasıyla dün ordunun istifasını istediği Evo Morales görevi bırakmıştı. Morales'in istifasının ardından sokaklara akın eden binlerce Bolivyalı kutlama yaptı. Bolivya Polis Teşkilatı Komutanı televizyonda yaptığı konuşmasında Morales'in tutuklanması için herhangi bir emir bulunmadığını söylese de Morales hakkında tutuklama kararı olduğunu iddia etti. Morales sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, polisin tutuklama kararının "yasadışı" olduğunu söyleyerek "şiddet yanlısı grupların" Cochabamba şehrindeki evine saldırdığını belirtti. Sosyal medyada dolaşan görüntülerde insanları Morales'in evini yağmaladığı iddia edildi.
Dün 14 yıllık iktidarının son bulan Morales, düzenlediği basın toplantısında "Kardeşlerimin kız kardeşlerimi, halkı ve mütevazı insanları tekmelememeleri için pes ediyoruz. Yeni seçim yapılması için seçim zaferimizi feshediyoruz" ifadelerini kullanmıştı. İstifa dilekçesini dikkate alınması için Yasama Meclisine bıraktığını söyleyerek ülkesine ve ona eşlik eden bakanlarına teşekkür etmişti. Morales, "Ülkeden kaçmak zorunda değilim. Hiçbir şey çalmadım. Çalışmalarım burada ve kanıtlanabilir durumda" demişti. Başkan Yardımcısı Alvaro Garcia da istifasını açıklayarak önümüzdeki birkaç saat içinde prosedürü takip etmek için mektubunu yasama organına sunacağını söyledi.
- İstifa eden Morales, hakkındaki tutuklama emrini

Evo Morales, Bolivya, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
02:46 Bolivya'da geçici Devlet Başkanı olması beklenen Anez'den açıklama
02:13 Haber alınamayan yaşlı kadın, komşu gezmesinde çıktı
02:11 Haber alınamayan yaşlı kadın, komşu gezmesinde çıktı
01:56 DEAŞ Diyala'da pusu kurdu: 4 ölü
01:52 DHA YURT BÜLTENİ - 25
00:33 Canlı yayında Mehmet Eymür ve Doğu Perinçek kavgası! Birbirlerini "ABD ajanı" olmakla suçladılar
00:29 Meclis raporu hazırlandı: 150 gencin intiharında mavi balina şüphesi var
23:56 Erdoğan ziyareti öncesi Washington'da FETÖ iş birliğinde Türkiye karşıtı panel düzenlendi
23:22 Başsavcılıktan 'Rabia Naz' açıklaması: Rabia Naz'ın tırnağında bulunan DNA aynı soyağacından bir erkeğe ait
23:22 Rusya Dışişleri Bakanlığı: İngiliz istihbarat subayının ölümünün Rusya ile ilişkilendirilmesine anlam veremiyoruz
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
12.11.2019 03:16:06