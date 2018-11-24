İstifa Eden TFF Başkan Vekili Ali Dürüst Kimdir?

TFF Başkan Vekilliği görevini yürüten Ali Dürüst, federasyondaki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Futbolseverler istifa eden Ali Dürüst'ün hayatını araştırıyor. Peki, Ali Dürüst kimdir?

ALİ DÜRÜST KİMDİR?

Ali Dürüst, 14 Mayıs 1955 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ali Dürüst'ün Osman Dürüst adında kardeşi vardır. Ali Dürüst, İlk ve orta eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. Liseden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okudu.

LİSANSLI VOLEYBOLCU

Ali Dürüst, Galatasaray'da uzun yıllar Yıldız, Genç ve A takımlarında lisanslı olarak voleybol oynadı. Dürüst, Galatasaray Spor Kulübü'nde üç dönem Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2013 yılının Temmuz ayında Galatasaray yöneticiliğinden ayrılma kararı alan Ali Dürüst, 2014'te ise olağanüstü genel kurul sonucu seçilen Duygun Yarsuvat tarafından Sportif A.Ş.'nin başına getirildi.

KENDİ İSTEĞİYLE BAŞKAN VEKİLİ OLDU

Fatih Terim'in Türkiye Milli Takımlar Genel Direktörü olduktan sonra kendisinin isteği ile Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekilliği ve İcra kurulu üyesi olarak görev yapıyordu.

DÜRÜST ŞİRKETLER GURUBU ORTAĞI

1988 yılına kadar Alo & Mintax Şirketler grubunda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 1988 yılından bugüne kadar Dürüst Şirketler Grubu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak iş hayatını devam ettirmektedir

Ali Dürüst, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.