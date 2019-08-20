Haberler» Güncel» Haber

"İstifa iddiaları asılsız"

AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, partiden 150 kişinin istifa ettiğine yönelik çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirterek, "Saruhanlı'da CHP'li belediyenin AK Parti'ye üye olan işçilere mobing uygulamasıyla partimize 15 kişi istifa dilekçesini sunmuştur.

20.08.2019 15:44
AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, partiden 150 kişinin istifa ettiğine yönelik çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirterek, "Saruhanlı'da CHP'li belediyenin AK Parti'ye üye olan işçilere mobing uygulamasıyla partimize 15 kişi istifa dilekçesini sunmuştur." ifadelerini kullandı.
Manisa'da bazı yayın organlarında çıkan "AK Parti'den 150 kişi istifa etti" başlıklı habere ilişkin bir açıklama yapan Gökmen, şunları kaydetti:
"Bugün bazı yayın kuruluşlarında çıkan asılsız haberleri büyük bir şaşkınlıkla okuduk. Çıkan haberlerde AK Parti'den 150 kişinin istifa ettiğine ilişkin ibareler yer alıyor. Fakat bu haberler tamamen asılsızdır. Bizlere ulaşan istifa dilekçeleri vardır. Fakat bunların sayısı 15'i geçmemektedir. Bunların sebebi ise partimize üye olan kişilere CHP'li belediyeler tarafından 'Ya partinizden istifa edersiniz ya da işinize son veririz' gibi mobing uygulanmasına karşılık olmuştur. İnsanların ekmeğiyle siyasi kökenine bakarak uğraşan CHP, zihniyetini bir kez daha ortaya koymuştur. İstifa haberlerinin asılsız olduğunun altını bir kez daha çizerek vatandaşlarımızın bu tür asılsız haberlere itibar etmemelerini temenni ediyorum."

Cumhuriyet Halk Partisi, Saruhanlı, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:41   Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun son yolculuğuna uğurlanıyor
17:41   Eski sevgilisi ile 3 kişiyi vuran sanık: Tüfek yanlışlıkla ateş aldı
17:41   Van'da STK, dernek ve siyasi parti temsilcileri açıklama yaptı
17:41   SANAYİDEN ALIP KENDİ TASARLADIĞI PARÇALARLA 3 BOYUTLU YAZICI İMAL ETTİ
17:40   Günün özeti
17:40   Kamıştan gemi İstanbul'da
17:39   Trabzonlu hacılar yurda döndü