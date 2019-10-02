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Fikret Orman aday olmaktan vazgeçti

Uzun süredir Beşiktaş Başkanı olan Fikret Orman, yapılacak başkanlık seçiminde aday olmayacağı öğrenildi.

02.10.2019 15:27

Candaş Tolga Işık, Fikret Orman, Beşiktaş, Twitter, Spor


YORUMLAR(6)
DÜŞÜNEN İNSAN:tebrikler git artık fazla bile kaldın
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BEŞİKTAŞLİ DÖNERCİ DAYI:Abdullah avcıda kendi isteğiyle istifa etsin,beşiktaşımıza yüklü tazmınat ödetmesin. Uyguladığı sistem tutmadı.
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BJK:OLSANDA RTIK SEÇİLEMESSİZ
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TIRNAKÇI CEMİL ABİNİZ:Adamı harcadınız vicdansızlar :)
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KAĞAN SOYDAN:Bir eve araba şart ise arabayı kar ediyorum deyip satarak eşek almamak gerekir... Çünkü arabanın taşıdığı yükü taşıyamaz... Mahsul tarlada kalır aç kalırsın... Takımın golcüsünü satmak golcü oyuncu olmadan sahaya çıkmak bu mantıktır... Başkan senin hatan bu oldu hem kendini hem de takımı yaktın... Doktor ihtiyacın varken hemşire alamazsın motor arızasını kaportacı ya yaptiramazsin
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VEZIRR:HEM BIRAKICAM DEYIP YENIDEN ADAY OLMASI KOMIK OLMAZMI BUNUMU HABER YAPIYORSUNZ . .
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