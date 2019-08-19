İstifa kararından geri dönen Hasan Şaş yaşananları anlattı

Galatasaray'daki Hasan Şaş krizi kısa sürdü. Denizli deplasmanında tribünde rakip taraftarlarla tartışan ve Necati Ateş tarafından sakinleştirilen Hasan Şaş, ani bir kararla istifa etmişti. Sosyal medyadan kararını duyuran deneyimli antrenörün, yaşanan olaylarla ilgili yönetimden destek görmediği ve sürekli hedef haline getirildiği için bu kararı aldığı öğrenildi.

İstanbul'da dinlenirken yardımcısının kararını sosyal medyadan öğrenince Fatih Terim'in çok sinirlendiği ortaya çıktı.

FATİH TERİM'DEN TELEFON

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kendisinden habersiz istifa ettiği için arayıp "Bizi yıpratma ve bölme çabaları var. Bana danışmadan nasıl böyle bir karar alırsın" diye çıkıştığı Şaş, dün yine sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayıp istifadan vazgeçti. Olaya sıcağı sıcağına tepki göstermeyen sarı-kırmızılı kulüp ise dün resmi siteden bir açıklama yaptı. Hasan Şaş'a ağır hakaretlerde bulunan kişiler hakkında yasal işlem başlatılması için harekete geçildiği duyuruldu.

24 SAATE İKİ FARKLI MESAJ

17 Ağustos Cumartesi

"Galatasarayıma, hocama -adam gibi adam-, Levent kardeşime, Ümit kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle, ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum, hakkınızı helal edin. Hoşçakalın."

18 Ağustos Pazar

"Üzülürken üzdüğüm, kırılırken kırdığım herkesten hem özür dilerim hem teşekkür ederim. Bugün yeniden sarı-kırmızı başarılar için daha çok çalışacağım ilk gün. Allah utandırmasın."

HASAN ŞAŞ, YAŞANANLARI ERCAN TANER'E ANLATTI

Görevinden istifa eden ve bir gün sonra istifasından dönen Hasan Şaş, Fatih Terim devreye girince kararından vazgeçmişti.

Sözcü Gazetesi yazarlarından Ercan Taner, Hasan Şaş ile yaptığı görüşmeyi anlattı. İşte Hasan Şaş'ın ağzından yaşananlar;

"Maç sonu sakindim, tebrik ettim karşı takımı tutanları. Sonra, kendini bilmez bir meczup, anneme ağza alınmayacak küfürler etti. Ben de yanımda duran Necati'ye 'Aman kardeşim olay çıkmasın, hemen soyunma odasına geçelim' dedim. O sırada 10 yaşında olan kızıma küfür ettiler. Yine kendimi sıktım. Soyunma odasına girdiğimde kendimi yere bıraktım, tam bir sinir boşalması yaşadım. Yalnızdım ve bu olayı kendimle yaşadım" ifadelerini kullandı.

"HASAN'A ATILAN MESAJLARI GÖRSENİZ İNSANLIĞINIZDAN UTANIRSINIZ"

Ercan Taner şöyle devam etti; Hasan, daha sonra bana kendisine atılan bir mesajı gösterdi. O, bende saklı. Baştan sona, küçük kızı ile ilgili, insanı kusturacak küfür, küfür. İnanın, mesajı görünce insanlığınızdan utanırsınız. 'Biz nasıl bu hale geldik' dedirten türden."