Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İçişleri Bakanı Soylu arasında geçen istifa diyaloğu, gün geçtikçe ortaya çıkıyor. Soylu, Erdoğan'a "Biz siyasetçiler geçiciyiz. Önemli olan siz yıpranmayın, devletimiz bundan zarar görmesin" diyerek istifasında ısrarcı oluyor. Erdoğan istifayı kabul etmeyip "Sabırlı ol" deyince Soylu kararından vazgeçiyor.

14.04.2020 07:42 | Son Güncelleme: 14.04.2020 07:57

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz Pazar akşamı duyurduğu istifa kararı Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Soylu'nun saat 21.24'te istifa kararını Twitter 'dan duyurması, İletişim Başkanlığının 23.52'de istifanın kabul edilmediğini kamuoyu ile paylaşması sonrası herkes yaşananları merak ediyordu.

Saat 20.00 civarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan Soylu, sokağa çıkma yasağıyla ilgili raporları okuyup, yasağın sonra ermesinin ardından uygulanacak tedbirleri anlatıyordu. Soylu ardından "Efendim bir konu vardı" diyerek konuya giriyor ve istifa kararını Erdoğan'a duyuruyor. Erdoğan "Gerek yok" dese de Soylu kararından dönmüyor, yardımcısına verdiği talimatla istifa metni planlandığı gibi 21.24'te Twitter'dan yayınlanıyor.

Ardından Erdoğan'ın tavrı ve halkın tutumu sonrası Soylu'nun üzerinde istifadan geçmesi yönünde bir baskı oluşuyor. Krizin çözüldüğü görüşme ise gece saat 01.30'da gerçekleşiyor.

İSTİFA KRİZİNİ ÇÖZEN GÖRÜŞME

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin bugünkü köşesinde yer alan yazıya göre; Erdoğan, Soylu'yu telefonda ikna etti. Selvi'nin yazısında ilgili kısım şu şekilde:

"İletişim Başkanlığı'nın istifanın kabul edilmediğine dair açıklamasına rağmen istifa konusu kesin bir şekilde netliğe kavuşmuyor. İstifa krizini sona erdiren görüşme ise 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece saat 01.30'da gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Süleyman Soylu telefonla görüşüyorlar. Soylu, kendisini onurlandıran açıklamasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyor. 'Beni mahcup ettiniz' diyor. Ama 'İstifa geri alındı' ya da 'Bu iş nereden çıktı' şeklinde bir konuşma cereyan etmiyor. Soylu, sıkıntılarını aktarıyor. Siyasi sorumluluk almak adına istifa kararı aldığını söylüyor. 'Biz siyasetçiler gelir gideriz. Önemli olan siz yıpranmayın, devletimiz bundan zarar görmesin' diyor.

"BİRAZ SABIR SÜLEYMAN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 'Biraz sabır Süleyman, sabır' diyor. Soylu, iki yıl önce Trabzon'da istifa kararı aldığında da kendisine çok büyük destek verdiğini belirtip Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyor. 'Çok sağ olun. Bize sahip çıktınız. Bizi etrafınıza topladınız. Hayatımın sonuna kadar size sadık kalacağım' diyor. Erdoğan bunları dinledikten sonra Soylu'ya çalışmalarından memnun olduğunu söylüyor. Kritik bir süreçten geçildiğini ve mücadelenin devam ettiğini anlatıyor. 'Sen Bakanlar Kurulu toplantısına katıl. Ben Bakanlar Kurulu'ndan sonra açıklama yapacağım' diyor. Erdoğan ile Soylu arasındaki konuşma böylece sona eriyor."

İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü
Etiketler: Süleyman Soylu, Twitter, Politika, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

FETÖ’nün İsveç’e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü Haberler
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü
10 Nisan’daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk Haberler
10 Nisan'daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk
Koronavirüse karşı müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti Haberler
Koronavirüse karşı müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti
Çinli uzman, kış aylarını işaret ederek ikinci korona salgını uyarısı yaptı Haberler
Çinli uzman, kış aylarını işaret ederek ikinci korona salgını uyarısı yaptı
Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak Haberler
Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak
17 yaşındaki genç, annesiyle kavga eden babasını öldürdü Haberler
17 yaşındaki genç, annesiyle kavga eden babasını öldürdü
Ne olduğunu anlamadı! Kahvaltı yaparken ayağından vuruldu Haberler
Ne olduğunu anlamadı! Kahvaltı yaparken ayağından vuruldu
Çarşafları uç uca bağlayarak kaçan koronavirüs şüphelisi yakalandı Haberler
Çarşafları uç uca bağlayarak kaçan koronavirüs şüphelisi yakalandı
Haberler ›› Politika ››İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü - Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

08:40: Arkadaşlar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı - Haberler 08:39: Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. - Haberler 08:34: Vatandaşların 10 Nisan gecesi marketlere akın etmesi, Türkiye'de yeni salgın riski oluşturdu 08:05: 'Koronavirüse karşı bulunduğu söylenen her ilaca inanmayın' - Haberler 08:00: Yol kenarında kahvaltı yapan şahıs, nereden geldiği belirlenemeyen kurşunla ayağından vuruldu - Haberler 07:42: İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü 07:42: İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü - Haberler