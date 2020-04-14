İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz Pazar akşamı duyurduğu istifa kararı Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Soylu'nun saat 21.24'te istifa kararını Twitter 'dan duyurması, İletişim Başkanlığının 23.52'de istifanın kabul edilmediğini kamuoyu ile paylaşması sonrası herkes yaşananları merak ediyordu.

Saat 20.00 civarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan Soylu, sokağa çıkma yasağıyla ilgili raporları okuyup, yasağın sonra ermesinin ardından uygulanacak tedbirleri anlatıyordu. Soylu ardından "Efendim bir konu vardı" diyerek konuya giriyor ve istifa kararını Erdoğan'a duyuruyor. Erdoğan "Gerek yok" dese de Soylu kararından dönmüyor, yardımcısına verdiği talimatla istifa metni planlandığı gibi 21.24'te Twitter'dan yayınlanıyor.

Ardından Erdoğan'ın tavrı ve halkın tutumu sonrası Soylu'nun üzerinde istifadan geçmesi yönünde bir baskı oluşuyor. Krizin çözüldüğü görüşme ise gece saat 01.30'da gerçekleşiyor.

İSTİFA KRİZİNİ ÇÖZEN GÖRÜŞME

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin bugünkü köşesinde yer alan yazıya göre; Erdoğan, Soylu'yu telefonda ikna etti. Selvi'nin yazısında ilgili kısım şu şekilde:

"İletişim Başkanlığı'nın istifanın kabul edilmediğine dair açıklamasına rağmen istifa konusu kesin bir şekilde netliğe kavuşmuyor. İstifa krizini sona erdiren görüşme ise 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece saat 01.30'da gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Süleyman Soylu telefonla görüşüyorlar. Soylu, kendisini onurlandıran açıklamasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyor. 'Beni mahcup ettiniz' diyor. Ama 'İstifa geri alındı' ya da 'Bu iş nereden çıktı' şeklinde bir konuşma cereyan etmiyor. Soylu, sıkıntılarını aktarıyor. Siyasi sorumluluk almak adına istifa kararı aldığını söylüyor. 'Biz siyasetçiler gelir gideriz. Önemli olan siz yıpranmayın, devletimiz bundan zarar görmesin' diyor.

"BİRAZ SABIR SÜLEYMAN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 'Biraz sabır Süleyman, sabır' diyor. Soylu, iki yıl önce Trabzon'da istifa kararı aldığında da kendisine çok büyük destek verdiğini belirtip Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyor. 'Çok sağ olun. Bize sahip çıktınız. Bizi etrafınıza topladınız. Hayatımın sonuna kadar size sadık kalacağım' diyor. Erdoğan bunları dinledikten sonra Soylu'ya çalışmalarından memnun olduğunu söylüyor. Kritik bir süreçten geçildiğini ve mücadelenin devam ettiğini anlatıyor. 'Sen Bakanlar Kurulu toplantısına katıl. Ben Bakanlar Kurulu'ndan sonra açıklama yapacağım' diyor. Erdoğan ile Soylu arasındaki konuşma böylece sona eriyor."