Ekrem İmamoğlu "24 Haziran'da makam araçlarını göstereceğim" demişti! İstifa kararı geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı , genel sekreter yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan ortak bir açıklama yaparak kendi istekleri ile görevlerini bıraktıklarını duyurdular.

Yardımcılarıyla birlikte istifasını açıklayan İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı , 31 Mart'tan sonraki seçim kampanyası döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile makam aracı polemiği yaşamıştı.

BARAÇLI: İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ ÜÇ ARACIM YOKTUR

İmamoğlu , katıldığı bir televizyon programında Baraçlı'nın 3 adet makam aracı olduğunu söylemişti. Genel Sekreter Hayri Baraçlı program sırasında "Görevimden dolaylı tahsis edilmiş olan müstakil konut bulunmasına karşın hiç oturmadım. İBB Başkan Adayının iddia ettiği gibi üç aracım olmayıp, bulunduğum makama tahsisli bir araç ve şoför bulunmaktadır" mesajını vermişti.

İMAMOĞLU: 24 HAZİRAN'DA MAKAM ARABALARINIZI GÖSTERİRİM

İmamoğlu da "24 Haziran'da yüz yüze konuşuruz. Ben hangi makam arabalarının size ait olduğunu gösteririm. Garajlarda hangi araçlar var, kime tahsisli… Bu süreçte iade etmiş olabilirler. O cumartesi makam araçlarını Yenikapı'ya dizdirecektim. Ben bürokrasinin ne olduğunu çok iyi bilirim. Devlet adamlığını çok iyi bilirim. Bir genel sekreter insanları toplayıp, kahvaltı verip insanları kışkırtmaz. Onun için muhatabım değil. 24 Haziran'da Sayın Genel Sekreter, ben size makam arabalarınızı gösteririm. Benim ne demek istediğimi o anlıyor" demişti.