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BBC

İstifaya zorlanan Evo Morales, Bolivya'dan ayrıldı

Bolivya'nın istifaya zorlanan lideri Evo Morales, Meksika'dan gelen sığınma teklifini kabul ettiğini açıkladı.

12.11.2019 05:30 | Son Güncelleme: 12.11.2019 05:30İstifaya zorlanan Evo Morales, Bolivya'dan ayrıldı

'nın istifaya zorlanan lideri Evo Morales, 'dan gelen sığınma teklifini kabul ettiğini açıkladı.

Morales üzerinden ülkeden ayrılma kararını açıkladı ve "Meksika'ya gidiyorum. Bu kardeşlerimizin hayatımızı kurtarmak için gösterdiği hoşgörüye minnettarım" mesajını paylaştı.

mesajın devamında, siyasi nedenlerle ülkeden ayrılmanın kendisini üzdüğünü ama "daha güçlü şekilde geri döneceğini" söyledi.

Peru'dan kalkan Meksika devletine ait bir uçağın Morales'i almak için Bolivya'ya gittiği bildiriliyor.

Meksika Dışişleri Bakanı da Morales'in Meksika'ya gitmek üzere uçağa bindiğini açıkladı.

Ayrıntılar geliyor


Evo Morales, Twitter, Meksika, Bolivya, Dünya
BBC


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