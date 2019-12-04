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İstihbarat Komitesi raporu: Trump hakkında "çok güçlü" kanıtlar var

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Trump hakkındaki azil soruşturması raporunu açıkladı.

04.12.2019 00:13 | Son Güncelleme: 04.12.2019 00:13İstihbarat Komitesi raporu: Trump hakkında
Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Trump hakkındaki azil soruşturması raporunu açıkladı. Rapora göre, Trump'a yönelik suçlamalar "çok güçlü" kanıtlarla destekleniyor.ABD Temsilciler Meclisi'nin İstihbarat Komitesi, Başkan Donald Trump hakkında yürütülen azil soruşturmasına ilişkin raporunu yayınladı. Demokratlara göre rapor, skandalında Trump'a yönelik suçlamaları teyit ediyor.

Trump, görevini kötüye kullanarak gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde olası rakibi eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve ülkede iş bağlantıları olan oğlu hakkında soruşturma açılması için Ukrayna yönetimine baskı uygulamakla suçlanıyor.

Raporda, Trump'a yönelik suçlamaların "çok güçlü" kanıtlarla desteklendiğine işaret edilerek, Donald Trump'ın kendi çıkarları doğrultusunda 2020 yılında yapılacak seçimlere yabancı bir hükümetin müdahalesini sağlamak için makamını kötüye kullandığı ifade edildi. Raporda ayrıca, Trump'ın Ukrayna skandalını araştırma konusunda Kongre'nin faaliyetlerini engellemeye çalıştığı kaydedildi. Raporda, Başkan Trump'ın "hatalı davranışının" yanı sıra Kongre'nin çalışmalarını engellemeye çalıştığına dair "güçlü kanıtların" olduğu ifade edildi.

Raporda, ayrıca azil soruşturmasının Trump'ın seçimleri yeniden kazanabilmek için kişisel olarak ve aracılar üzerinden Ukrayna'nın müdahalesini talep ettiği bilgisi yer aldı. Bunun yanı sıra, Trump'ın Ukrayna'ya askeri yardımı baskı aracı olarak kullandığı ve Devlet Başkanı Volodimir Selenski ile Beyaz Saray'da görüşmeyi Biden ve oğlu hakkında ülkede soruşturma açılması şartına bağladığı dile getirildi.

İstihbarat Komitesi'nin Demokratik Partili Başkanı Adam Schiff, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Azil soruşturması, Başkan Trump'ın kendi siyasi kazanımları uğruna yabancı bir ülkenin müdahalesini talep etmek için makamının gücünü kullandığını çok güçlü ve tartışmasız kanıtlarla ortaya koydu" ifadesini kullandı. Schiff, "Kimse hukukun üzerinde değildir" dedi.

AFP, dpa/JD, EC

(c)


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ukrayna, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

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